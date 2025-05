Beleszállt Pogány Indulóba a drogügyi kormánybiztos

„A tehetség ajándék. A népszerűség viszont felelősség is. Aki visszaél a népszerűséggel, és drogmarketingre használja, az kárt okoz és bűnt követ el, mert egy roncs élet felé tereli a fiatalokat” – posztolta a Facebookra Horváth László drogügyi kormánybiztos, aki szerint „ez már nem művészi szabadság, sokkal inkább bűnrészesség”. Horváth egy videót is feltöltött, amin Szirmai Marcell, azaz Pogány Induló beszél egy koncertjén két szám között.

„Szarok az új törvényekre, kurvára leszarom egyébként. Csak egyedül benneteket féltelek. Hogy ha én bemegyek, akkor egyszer úgyis kijövök, és folytatjuk a bulit” – mondta a zenész, majd megkérdezte a tömeget - halkan -, hogy szívtak-e rendesen.

Szirmai tavaly egy államilag támogatott rendezvényen egy kormányközeli intézet szakértőjével beszélgetett a füvezésről, akkor azt mondta, nem akar a hazai fűlegalizáció szószólója lenni.

photo_camera Szirmai Marcell (Pogány Induló) a 2024-es Brain Baron. Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelőjén úgy fogalmazott, hogy „az olcsó, mérgező kotyvalékok, szintetikus szerek elárasztották az országot”. Ennek folyományaként április elején Horváth László drogügyi kormánybiztos benyújtotta az új drogtörvényt, majd csont nélkül el is fogadták, benne nagyobb súlyú törvénymódosításokkal, amik nemcsak a kereskedőket, de a fogyasztókat is jelentősen érintik, és a már amúgy is rendkívül szigorú törvényt tovább szigorítják. És miközben sorra zajlanak a razziák is, a kormány úgy csodálkozott rá a hazai droghelyzetre, mintha az valamiféle új keletű probléma lenne (és nem ígértek volna már 2020-ra is drogmentes Magyarországot). Miközben bőven nem az - ahogy arról ebben a cikkünkben írtunk.