Győztes az államtitkár, a polgármester, a képviselő és a Harcos – nagyot kaszáltak a Fideszhez köthető szervezetek a kormány civileknek kiírt pályázatán

Valódi civil tevékenységet végző szervezetek kerülnek hátrányba amiatt, mert a Miniszterelnökség Városi Civil Alap nevű pályázatán újra fideszes hátszelű kérelmezők viszik el a 4,8 milliárd forintos civil keret nagyon nagy részét.

Ez derült ki akkor, amikor Szentendrén a Fidesz sikeréért munkálkodó szervezetek kaptak pénzt, a törökországi földrengés után embereket mentő egyesület viszont nem, vagyis csak azután, hogy ebből botrány lett. A helyi önkéntes tűzoltók így sem.

A nyertesek listájába a korábbi eredmények és az olvasói tippek alapján belenézve számos olyan szervezetet találtunk, amelyeket fideszes politikus irányít közvetlenül, és amelyek hiperaktívvá válnak kampány idején.

Olyan szervezet is van, ami úgy szervez Rétvári Bencének polgári estet, hogy közben EU-s pályázatból újítja fel az önkormányzat elől elhappolt ingatlant.

Kezdjük egy fotóval, ami elég jól mutatja, hogyan áll a Fidesz a civil szervezetekhez. Mármint nem azokhoz, akiket éppen próbál ellehetetleníteni. Hanem a baráti narancssárga civilekhez.

Ez itt egy májusi kerekasztal-beszélgetésről készült kép, a Tolna Megyei Civil Központ rakta ki büszkén. A III. Országos Civil Konferencián készült. A téma: a civil szféra aktualitásairól. Akik a „kerekasztalnál" szót kapnak, hogy beszéljenek a civilekről: egy miniszteri biztos, két államtitkár és egy helyettes államtitkár. Mint amikor az MCC-ben kizárólag férfiak tartottak előadást a Női Közéleti Vezetőképzőn.

A rendezvényről beszámoló Tolna megyei civil központ azt írta, hogy a konferencián „miniszterek, államtitkárok méltatása közepette nyílt lehetőségünk bemutatni a vármegyei civil élet sokszínűségét és megismerni az ország többi részén tevékenykedő szervezetek munkáját".

A Tolna megyei civil központ valójában a Dunamenti Polgári Egyesületet (Dupi) jelenti, őket választotta ki arra a feladatra a Miniszterelnökség, hogy tanácsokkal lássa el és támogassa a megyei civileket. Nem kockáztattak, alaposan ismerték a Dupit. Gulyás Gergely ugyanis eddig négyszer (2021, 2022, 2024 és idén) írt ki pályázatot a kormány által ellehetetlenített Norvég Alap pótlására a civil szervezetek támogatására. Ez az egyesület is a folyamatosan nyerő szervezetek közé tartozik. Nem véletlenül, a Dupi vezetője ugyanis Berta Zoltán, aki Tolna fideszes alpolgármestere volt az előző ciklusban, tavaly pedig megkapta a nagy lehetőséget, őt indította a párt a polgármesteri székért. De hiába dőlt a pénz Berta „civil" szervezetéhez, a politikus veszített, még egyéni kerületben is, csak listáról jutott be a város képviselő-testületébe. Pedig a kampányban még irigy hónaljmirigyes rendezvényt is tartott a pályázaton megtámogatott egyesület, Berta főszereplésével.

Messze nem ez az egyetlen eset, amikor ennyire direktben a Fideszhez bekötött ember nyer a civilnek mondott szervezetével a Gulyás Gergely által kiírt Városi Civil Alap pályázaton. Hozunk most példákat, nem is keveset, de ez tényleg csak pár minta ahhoz, hogyan osztja szét a Fidesz az elvileg civileknek szánt keret nagyon nagy részét a sajátjainak. A helyzet olyan, hogy több valódi civil szervezet már be sem nyújt pályázatot, mert az eddigi tapasztalataik alapján esélytelenek a támogatás elnyerésére.

A zöld-narancssárga fidelitasos Harcos

Vácon is jó eséllyel indul „civil” pályázati pénzekért az, akinek van kormánypárti kötödése. A Zöld Dunakanyar Alapítvány 2024-ben 11 millió, most 10,4 millió forintot kapott. A szervezet vezetője Szabó Csaba, a váci Fidelitas elnöke, fideszes önkormányzati képviselő, a tavalyi kampányban hivatkozott is a szervezetre.

Az ő szervezete 199 millió forint állami támogatást kapott egy illegális hulladéklerakó felszámolására 2022-ben, amit egy helyi politikus szerint az önkormányzat feleennyiért meg tudott volna csináltatni.

De hiába a közös rétesosztás Rétvári Bencével, a szelfik Orbán Viktorral, a részvétel a Békemeneten, egyéniben kikapott Szabó. Ez nem szegte kedvét sem az ő kedvét, hiszen frissen felesküdött Harcosról van szó, sem a pályázati pénzek döntnökeiét, mert maradt a nyerő szériája.

Egy számlagyáras lehallgatott beszélgetés szereplője