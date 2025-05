Kövér László Katarban járt, ahol büszkén kiállnak a hagyományos értékekért, és megvédik a szuverenitásukat, akárcsak Magyarországon

Az Országgyűlés elnöke, Kövér László kiruccant Katarba, hogy beszélgessen az emírhelyettessel, a miniszterelnökkel, a külügyminiszterrel, az oktatási miniszterrel, az ipari és kereskedelmi miniszterrel, és ha ennyi beszélgetés nem lett volna elég, Kövér még a Súra Tanács Európai Parlamenti Baráti Csoport elnökével is szót váltott.

photo_camera Kövér László, az Országgyûlés elnöke és Feiszal bin Száni bin Feiszal Ál Száni katari ipari és kereskedelmi miniszter találkozója Dohában Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Országgyûlés Sajtóirodája/MTI/MTVA

Kövér a megbeszéléseken fontosnak tartotta elmondani, hogy Magyarország és Katar egyaránt erős, önálló, a hagyománytisztelet alapjain álló, értékeiért és érdekeiért büszkén kiálló, szuverenitását megvédő ország – írja az MTI.

Arról Kövér nem beszélt, hogy Katar (Magyarországhoz hasonlóan) nemcsak szuverenitásvédő, hanem szuverenitástámadó is, amennyiben az EP-képviselők, parlamenti asszisztensek és civil szervezetek megvesztegetése az Európai Parlament döntéseinek befolyásolása érdekében nevezhető annak. Az Európai Parlamentben egyébként magyar képviselők is ülnek. Persze a magyar parlamentben is ülnek képviselők a Magyar-Katari Baráti Csoportban.

Helyette beszélt arról, hogy az eltérő kulturális és vallási háttér és a földrajzi távolság ellenére az elmúlt tíz esztendő alatt a két ország politikai és gazdasági kapcsolatai ütemesen fejlődtek, mind kormányzati, mind parlamenti szinten.

Arról is beszélt Kövér, hogy a magyar kormány nagy lehetőséget lát az együttműködésben az energiafüggőség diverzifikálásában, de a felsőoktatásban is.

A magyar kormány nem most találta meg magának a katari szuverenista utópiát. Szijjártó Péter külügyminiszter 2023 augusztusában a két ország közti kapcsolat stratégiai együttműködési szintjéről állapodott meg egy budapesti csúcstalálkozón.

Ekkor Szijjártó arról beszélt, hogy „mind Katar, mind Magyarország pontosan jól ismeri, hogy milyen az, amikor egy patrióta, a nemzeti érdekek érvényesítésére koncentráló kormányként külső nyomásgyakorlással kell szembesülnie, így van köztünk egy alapvető természetes, kölcsönös megértés”.