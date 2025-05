Megsemmisülhet a legendás parajdi sóbánya, átszakadt a földfelszín, s zúdul be a víz

photo_camera Ott zuhog le a víz a lyukon, középtől kicsit jobbra

A Kolozsvári Rádió szerint a következő 24 órában vízzel telhet meg a parajdi sóbánya mind a 7 szintje, miután a fölötte elfolyó Korond-patak egy helyen átszakította a földfelszínt s a megáradt vízfolyás jelenleg a bányába folyik bele. „A helyzet több száz munkahely megszűnéséhez, illetve a helyi és regionális turizmus csődjéhez vezethet” – írja a rádió Facebook-oldala. Az ijedtség oka az, hogy becslések szerint másodpercenként 50 köbméter víz zúdul le a lyukon.

A híres bánya május eleje óta zárva tart, akkor észlelték ugyanis először a szivárgást. A helyzet tovább romlott, amikor az utóbbi napok székelyföldi esői miatt megint megduzzadt a patak. Helyi civilek ideiglenes védőműveket is emeltek s védőfóliával borítottak egyes részeket, de a jelek szerint ez sem segített.

A témáról írt Magyar Hang-cikk szerint a probléma jó ideje ismert volt, hiszen adottság, hogy a Korond-patak lényegében a bánya fölött folyik el, a vízoldékony sórétegek pedig azon a szakaszon néhol a felszínen is látszanak. Két éve pár hétre be is kellett zárni a helyet, de azóta sem tettek semmit a hatóságok.

A római kor óta művelt, most is óriási sókincset rejtő parajdi bánya Székelyföld egyik jelentős turisztikai attrakciója. A mélyben többek között orvosi kezelőbázis is működik.