A csőd árnyékában ülésezik szerdán a fővárosi közgyűlés

A BKV korrupciógyanús ügye is napirenden lesz: miután megírtuk, hogy Bolla Tibor milyen kapcsolatban van a BKV-ba is beépült bűnszervezet irányítójával, a „Nagymesterrel”, Karácsony felmentette őt, és kinevezte az addigi helyettest. Viszont ezt követően semmilyen vizsgálat nem indult, az ügyet a főváros és a cége is lezártnak tekinti, a BKV és Karácsony Gergely visszautasították, hogy egyáltalán felmerülne a súlyos pénzügyi visszaélések gyanúja. Hiába tagadnak, a Nagymester emberei maguk mondták el, hogyan húzták le a BKV-t Bolla Tibor vezetése alatt.

Vitézy Dávid ezzel összefüggésben nyújtott be előterjesztést: egyrészt szerinte Karácsony nem nevezhetett volna ki maga vezetőt a BKV élére, és ezt kimondatná a Közgyűléssel, másrészt kivizsgálást akar BKV-nál. Azt is javasolja, hogy Bolla cégvezetői pályázatát is tekintsék semmisnek, és hosszabbítsák meg a pályázati határidőt. A főjegyző szerint Vitézynek nincs igaza a kinevezéssel kapcsolatban, Karácsony helyesen járt el, a pályázatot csak Bolla vonhatja vissza, a határidő meghosszabbítása helyett pedig írjanak ki új pályázatot.

Vitézy a BKV-nál vezetői szinten teljes átvilágítást akar, és kezdeményezi a BKV informatikai és takarítási szerződéseinek kivizsgálását.