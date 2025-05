A japán miniszterelnök virágágyásaiba viszik a fukusimai földet

A sérült, fukusimai atomerőmű közelében található, enyhén radioaktív földet most Tokióba szállítják, hogy aztán a miniszterelnök kertjének virágágyásaiban használják fel: ezzel próbálják bizonyítani, hogy az ottani föld biztonságos – írja a Guardian.

A fukusimai erőmű három reakorát 2011. március 11-én, egy nagy erejű földrengést követő szökőár rongálta meg – az erőműből származó vizet azóta már a tengerbe öntötték.

photo_camera Fotó: KANAME MUTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Most az erőmű közeli föld használatára tértek át, és mintát vettek abból a 14 millió köbméternyi talajból, amit az erőmű közeléből távolítottak el korábban, hogy a környéket alkalmassá tegyék a helyiek visszaköltözésére.

A földet most az erőműhöz közeli hatalmas telephelyen tárolják ideiglenesen, de a kormány most azt javasolta, hogy az általa „alacsony kockázatúnak” minősített, enyhén radioaktív földet Japán más részein utak és egyéb infrastruktúra építésére lehetne felhasználni. Alapanyagként használnák, és olyan vastag fedőfölddel fednék le, amely elég vastag ahhoz, hogy a sugárzást elhanyagolható szinten tartsa.

Attól a „gesztustól”, hogy a japán miniszterelnök most ebből a földből visz a saját virágágyásaiba, most azt remélik, másokat is meggyőznek arról, hogy ennek a talajnak a használata nem jelent kockázatot az egészségre vagy a környezetre.