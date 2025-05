Elon Musk csalódott Trump új törvényjavaslatában

Elon Musk bírálta Donald Trump „nagy és gyönyörű” költségvetési törvénycsomagját, szerinte az aláássa az eddig elvégzett munkáját, írja a BBC. A múlt héten az amerikai képviselőház szűk többséggel elfogadta Trump törvénycsomagját, ami

photo_camera Elon Musk a „Trumpnak mindenben igaza volt” feliratú sapkában. Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

meghosszabbítaná a 2017-ben bevezetett, idén lejáró adókedvezményeket,

jelentősen növeli a védelmi költségvetést,

pénzügyi hátteret biztosítana az elnök tömeges kitoloncolási terveihez,

valamint emelné az adósságplafont 4 ezer milliárd dollárra.

Musk a CBS News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, csalódott a törvény miatt, mert az aláássa azt a munkát, amit ő korábban az elnök mellett végzett a kiadások csökkentése érdekében. „Őszintén szólva csalódást keltő volt látni ezt az óriási költségvetési csomagot” – mondta Musk, hozzátéve, hogy a javaslat nem csökkenti, hanem növeli a költségvetési hiányt. Musk szerint a törvény „aláássa a DOGE (US Department of Government Efficiency, Kormányzati Hatékonyságért Felelős Hivatal) csapat munkáját” is.

Épp kedden írtunk arról, hogy Musk az utóbbi időben eltűnt, pedig óriási lendülettel érkezett meg az amerikai politikába. A DOGE jelszavával nekiugrott a kormányzati költéseknek, kirugdosott egy rakás dolgozót, érzékeny adatokhoz követelt hozzáférést, szétzúzta a USAID nagy részét, karlengetve szalutált, láncfűrészt lengetett, naponta tucatjával posztolta a MAGA-agendát az X-en, woke-tól a népesedésen át az illegális bevándorlásig, Európára is odafigyelve.

Aztán a nagy mellénnyel indított költségcsökkentési rohama kifulladt, és meggyűlölték miatta a miniszterek is, annyira, hogy bazmegelésbe fulladó ordítozásaik voltak a Fehér Házban. Musk nem került ki Trump köreiből, de inkább a cégeire koncentrálna.