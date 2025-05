Hadházy: Megtapsoltuk a rendőröket, mert nincs ennél nehezebb és nyomorultabb szakma most Magyarországon

Hadházy Ákos független képviselő a fentiekkel indította bejegyzését, amit azzal folytatott, hogy szerinte a rendőrök többsége azért választotta ezt a szakmát, „hogy üldözze a bűnözőket. De most a bűnözőket kell szolgálniuk a bűnözőknek kell engedelmeskedniük”.

„Minden gúny és minden irónia nélkül mondom, hogy együttérzek velük, mert tudom – sokan elmondták közülük nekem is – hogy mennyire elegük van ebből a rendszerből” – írta Hadházy, aki kedden 11. alkalommal tüntetett a gyülekezési törvény módosítása és másodjára az eltakarítási törvény ellen.

photo_camera Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Hadházy egyébként arról is írt, hogy egy közlemény szerint fel akarják őt jelenteni, amiért átvitte a tüntetőket a Ferenciek teréről „az ÁVH villájához”. De mint írja, „ne ijedjen meg senki”, mivel a mostani törvények szerint ezért csak őt büntethetik pénzbírsággal, nem a tüntetőket, és ha meg is büntetnék, szerinte törvénytelenül tennék. „Ugyanis még a Fidesz törvényei szerint sem kell bejelenteni olyan gyűlést, amelyik egy »friss«, addig nem ismert tény miatt jön spontán létre. Így tegnap néhányan teljesen törvényesen tartottak nem bejelentett tüntetést (flash mobot) az SZVH előtt, amihez mi teljesen törvényes módon, a Ferenciek terén tartott tüntetés után csatlakoztunk. Ezt a helyszínen be is jelentettem a rendőröknek”.

A police.hu-n megjelent közleményben azt írták: „A jogellenes gyűlés szervezőjével szemben a rendőrök gyülekezési joggal való visszaélés miatt tettek szabálysértési feljelentést.”