Három díjat is besöpört, és megint visszaszólt Kubatovnak Bognár 'Badass' György

Kedd este tartották az MLSZ díjátadóját egy olyan évad után, ahol a Ferencváros csak az utolsó fordulóban tudta megszerezni az aranyérmet, a kupadöntőben pedig megint kikapott a hétszer kisebb költségvetésből gazdálkodó, kizárólag magyar focistákat foglalkoztató Pakstól.

Bognár György, a Paks edzője, három díjat is átvehetett a díjátadó gálán: a tavalyi év után most is ő kapta az év edzője díjat, de a 38 és fél évesen gólkirály Böde Dániel nevében elvitte a gólkirálynak járó elismerést, illetve a Paks fair play-díját is.

Bognár megint reagált Kubatov Gáborra, folytatva a magyarfoci legjobb beefét, amivel csak a Garancsi és Cser-Palkovics közötti fehérvári párbaj veszi fel újabban a versenyt.

„Annak ellenére, hogy vannak, akik azt mondják, durva futballt játszunk, törekszünk arra, hogy a pályán korrektül játszunk. Agresszíven, de korrektül. Antifutball? Nevetséges megállapítás. Már nem az első szezon volt, amikor mi lőttük a legtöbb gólt, öt szezonben négyszer mi adtuk a gólkirályt, nagy butaság egy ilyen kijelentés”

- mondta Bognár arra, hogy Kubatov a kupadöntős vereség után gratuláció helyett első lendületből leantifutballozta a győztes Paks játékát, amire szerinte a Fradi nincs felkészülve.

photo_camera Bognár György, a Paks vezetõedzõje Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Kubatov Gábor már korábban is többször megtalálta Bognárt, a kupadöntő előtt a paksi edző húsz évvel ezekőtti soproni sikkasztására utalva azt mondta hogy „egy olyan ember, aki egykor ellopta a saját csapata pénzét, eljátszotta egy kaszinóban és ezért első fokon börtönbüntetést kapott, nem lehet a futball része, egyszerűen nem fér bele.” Bognár erre annyit reagált, hogy ő „udvari bolondokkal” nem foglalkozik.