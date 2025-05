Kunetz Zsombor: A kórházi beszerzések és azok finanszírozásának központosítása brutálisan lassítani fogja az ellátást

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, amely szerint miután központosították a kórházak fogyóeszköz beszerzését, most ennek finanszírozását is átteszik az Országos Kórházi Főigazgatósághoz (OKFŐ), miközben a kórházaktól elvonják a finanszírozást. Erről ír Facebook-bejegyzésében Kunetz Zsombor, aki szerint „a kórházi fogyóeszköz központosítását úgy képzelték el, hogy egy nagy raktárba pakolnak be majd mindent, ahonnan az egész országot ellátják. Doktor Belügyminiszter Tábornok Úr és szárnysegédje az Excel vezérelt egészségügyi államtitkár ezt a projektet a Spár és a Lidl mintájára delirálta azzal a felütéssel, hogy ha ott meg lehet ezt csinálni, akkor azt meg lehet tenni az egészségügyben is”.

Kunetz szerint „brutálisan lassítani fogja az ellátást, hiszen nem fogja tudni azt a gyors kiszolgálást biztosítani, amit egy régiós raktár tudna, vagy akár a jelenlegi rendszerben a szállítók biztosítanak”.

„Tovább fogja növelni a költségeket, hiszen 30-50 ezer terméket kell tárolni, sokat ezek közül különböző hőmérsékleten és különböző szabályozás szerint.

A nagysága miatt nem tud rugalmas lenni a rendszer.

Sehol a világon ez egészségügyben ez nem működőképes modell.

Az eddigi egészségügyi informatikai rendszer fejlesztések nem támasztják alá azt a jövőképet, hogy ez a logisztika működőképes rugalmas, a betegbiztonságot szolgáló informatikai szolgáltatással lesz megáldva.

Iszonyatosan sérülékeny egy ilyen logisztikai rendszer. Nem hiszem, hogy Doktor Belügyminiszter Tábornok és Excel bajnok szárnysegédje egyszer is belegondolt abba, hogy milyen következményei vannak egy raktártűznek? És ez hogyan fog kihatni a betegellátásra?”

– sorolja a problémákat Kunetz, aki szerint ehhez „sem a raktár, sem a kórházakat kiszolgáló logisztikai, informatikai háttér nincs meg. Azaz úgy sikerült megint a jogalkotás, hogy a rendelet már megvan, csupán a teljes rendszer hiányzik ebből”. De úgy látja, van még egy „rendkívül megdöbbentő mondat ebben a rendeletben”, méghozzá az, hogy azt írják: „A központi méretgazdálkodás elősegíti a méretgazdálkodásból eredő előnyök kiaknázását, továbbá a fenntartó számára nyomon követhetőbbé és összehasonlíthatóbbá teszi a különböző intézményekben megvalósuló eszközfelhasználásokat.”

Kunetz szerint ez „a tökéletes beismerése annak, hogy az Egészségügyi Államtitkárság és az általa felügyelt bármely szerv OKFŐ, NEAK sem a múltban, sem most nem tudja megmondani legalább termékcsoport szinten sem azt, hogy milyen fogyóeszköz-felhasználás jellemzi a kórházakat, azokban milyen jellegű eltérések vannak. Amellett, hogy ez beismeri azt, hogy alapvető monitoring rendszerek hiányoznak a szektorból, erősen kérdőjelezi meg a fogyóeszközbeszerzés központosítását is”.

Szerinte „megint ott tartunk, hogy egy ügyeletes idióta kitalált valamit, majd úgy rántja végig a szektoron, ahogy Nagy Márton az inflációt”.