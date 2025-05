Marozsán Fábián szettet nyert Carlos Alcaraz ellen, de a címvédő jutott a Roland Garros harmadik körébe

A címvédő spanyol Carlos Alcaraz 6-1, 4-6, 6-1, 6-2 arányban, 2 óra 2 perc alatt legyőzte Marozsán Fábiánt a Roland Garros második fordulójában.

A világranglista 56. helyén álló Marozsán az olasz Luca Nardi (világranglista 94.) legyőzésével jutott be a salakpályás Grand Slam-torna második körébe. Ott azonban rendkívül erős ellenfelet kapott. Alcaraz ugyanis a világ egyik legjobb teniszezője. Négyszeres Grand Slam-bajnokként és a világranglista második helyezettjeként az idei Roland Garros legnagyobb esélyese Jannik Sinner mellett.

Alcaraz esélyeshez méltóan kezdte a Marozsán elleni meccset, az első szettben háromszor is elvette a magyar játékos adogatását. A második játszmára viszont feljavult Marozsán, aki két breaklabdájából az egyiket érvényesíteni is tudta, miközben Alcaraz öt breaklabdát is kihasználatlanul hagyott, így a magyar játékosé lett a szett.

photo_camera Marozsán Fábián Fotó: MUSTAFA YALCIN/Anadolu via AFP

A harmadik szettben újra Alcaraz dominált, kétszer is elvette Marozsán adogatását, és simán nyerte a játszmát. Lendületét pedig a negyedik szettben sem veszítette el. Háromszor vette el Marozsán adogatását, aki viszont csak egyszer tudta őt breakelni, így a negyedik szett is a spanyolé lett.

Alcaraz a francia Mpetschi Pericarddal vagy a bosnyák Damir Dzumhurral játszik pénteken a harmadik fordulóban. A magyarok közül még Fucsovics Márton van versenyben a férfiak mezőnyében, ő szerda délután játszik az amerikai Tommy Paul ellen.

photo_camera Carlos Alcaraz Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP

Marozsán és Alcaraz korábban kétszer játszott egymással. Első meccsük a 2023-as római tornán volt, ahol az első Masters-versenyén szereplő magyar játékos órási meglepetésre megverte Alcarazt. Második meccsüket 2024-ben, az Indian Wells-i Masters-tornán játszották. Akkor a spanyol nyert.

