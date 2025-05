Putyin békefeltételei: írásos garanciát akar a NATO-bővítés leállítására, a szankciók feloldására és az orosz vagyonok rendezésére

Hivatalos orosz válasz továbbra sincs a béketárgyalások moszkvai feltételeivel kapcsolatban, a Reuters azonban több orosz forrás alapján megírta, hogy mik lesznek várhatóan a Kreml követelései.

Eszerint Putyin azt akarja, hogy

a nyugati vezetők írásban kötelezzék magukat arra, hogy nem bővítik tovább kelet felé a NATO-t;

enyhítsék az Oroszország elleni szankciókat;

rendezzék a befagyasztott orosz állami vagyonok kérdését;

Ukrajna maradjon semleges;

és biztosítsanak védelmet az oroszajkúak számára Ukrajnában.

A Reuters három meg nem nevezett orosz forrásra hivatkozik, melyek Putyin várható politikai feltételeit körvonalazták.

Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

A tárgyalásokra rálátó három orosz forrás szerint Putyin írásos garanciát akar a nyugati nagyhatalmaktól arra, hogy nem bővítik tovább a NATO-t kelet felé – vagyis hivatalosan is kizárják Ukrajna, Grúzia, Moldova és más volt szovjet tagköztársaságok csatlakozását.

Oroszország ezen kívül azt követeli, hogy Ukrajna legyen semleges ország, oldjanak fel egyes, közelebbről nem részletezett nyugati szankciókat, és szabadítsák fel az Ukrajna elleni invázió után nagyrészt Európában befagyasztott, mintegy 300 milliárd dollár értékű orosz vagyont.

A Reuters egyik forrása szerint, ha Putyin rájön, hogy nem tudja saját feltételei mentén megkötni a békét, katonai győzelmek révén fogja megmutatni Ukrajnának és Európának, hogy „a holnapi béke még fájdalmasabb lesz”. Eszerint, ha Putyin taktikai lehetőséget lát a harctéren, akkor tovább fog nyomulni előre – és a Kreml úgy véli, hogy Oroszország éveken át képes harcolni, függetlenül a nyugati szankcióktól és gazdasági károktól.

Ez lényegében ugyanaz az üzenet, amit Oroszország egyébként is közvetíteni kíván magáról, hogy kompromisszumra bírják a Nyugatot:

eltökéltek, bármeddig készek folytatni a háborút, ennél a békejavaslatnál később csak rosszabb jöhet. Ugyanebbe a vonalba illeszkedik a hírügynökség másik orosz forrása: ez azt hangsúlyozza, hogy Putyin most kevésbé hajlandó kompromisszumot kötni a területi kérdésekben, és továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy az Ukrajnától követelt négy régió egésze orosz fennhatóság alá kerüljön - azok a területek is, amiket az orosz hadsereg több mint három év alatt sem tudott elfoglalni.

„Putyin keményített az álláspontján”

– állítja a forrás a területi kérdésekről.

Egy második forrás szerint Putyin most kevésbé hajlandó kompromisszumot kötni a területi kérdésekben, és továbbra is nyilvánosan kitart amellett, hogy az Ukrajnától követelt négy régió teljes egésze orosz fennhatóság alá kerüljön.

Az orosz követeléseket egyelőre sem a Kreml nem erősítette meg hivatalosan, sem Kijev nem reagált azokra. Ukrajna folyamatosan elutasítja, hogy az ellenőrzésük alatt lévő területek átadása opció lenne, Zelenszkij szerint ebbe Trump sem menne bele. Az ukrán NATO-csatlakozásra vonatkozó orosz vétó lehetőségét szintén nem fogadják el, és hivatalosan a NATO továbbra is fenntartja a „nyitott ajtók” politikáját.

A Kreml korábban többször jelezte, hogy a békemegállapodásnak kezelnie kell a konfliktus „gyökereit” – vagyis a NATO bővítésének kizárását és a Nyugat ukrajnai támogatásának leállítását.

Múlt hétfőn Putyin kétórás telefonbeszélgetést folytatott Trumppal, de az orosz békefeltételeket tartalmazó memorandumot azóta sem küldték el, hiába sürgetik és követelnek azonnali tűzszünetet Washingtonból. A jelek szerint Oroszország leginkább időhúzásra játszik, miközben az Ukrajna elleni légicsapások fokozódnak, és a határhoz közeli Szumi régió előtt jelentős orosz csapatösszevonások vannak.

Donald Trump nyilatkozatai arra utalnak, hogy az amerikai elnök is kezdi elveszteni a türelmét: Putyin „teljesen megőrült” - írta, majd azt közölte, hogy az orosz elnök tűzzel játszik, mire Moszkvából a III. világháború veszélyére figyelmeztették. Az Oroszország elleni újabb amerikai szankciók is napirenden vannak, de ezekről egyelőre nincs döntés - Oroszországnak már csak ezek miatt is érdekében áll most megegyezési szándékot mutatnia, vagy imitálnia.