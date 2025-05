Radikálisan megújul a prágai főpályaudvar, pedig már most is lekörözi budapesti társait

A következő évtizedben teljesen átalakulhat a prágai főpályaudvar (Praha hlavní nádraží), és az átfogó átalakítás Csehország legforgalmasabb közlekedési csomópontjának megjelenését és funkcióját is átformálja. A városvezetés most látványterveket tett közzé arról, hogyan nézhet ki a történelmi pályaudvar az átfogó felújítás és bővítés után.

Az ország történetének „egyik legkiterjedtebb infrastrukturális erőfeszítéseként” jellemzett felújításra nagy szükség van: a jelenlegi létesítmény teljes kapacitással működik, és a korszerűsítés több vonatot és zökkenőmentesebb működést tesz lehetővé. A hosszú távú tervben szerepel a főpályaudvar és a prágai repülőtér közötti közvetlen vasúti összeköttetés is, de szó van továbbá egy alagútról, amely lehetővé tenné a vonatok áthaladását Prága központja alatt, és jelentősen felgyorsítaná a forgalmat és az átszállási lehetőségeket. A prágai vasúti csomópontban megvalósuló projekt becsült költsége 185 milliárd korona (durván 3 ezer milliárd forint).

photo_camera Fotó: Henning Larsen Architects

A tervezés már folyamatban van, és az első döntések az év végére várhatóak, a teljes átalakítás azonban minimum egy teljes évtizedet felölel majd. A tervezett átalakítás nemcsak a peronok és a csarnokok megújítását tartalmazza, hanem új gyalogoshidakat, zöldterületeket, valamint közvetlen kapcsolatot a közeli parkokkal és villamosmegállókkal is. A látványterveken egy tágas, világos, modern állomás látható, amely ugyanakkor megőrzi a történelmi részek építészeti értékét is.

Ami ebben magyar szemmel különösen feltűnő, hogy a prágai főpályaudvarra jelen állapotában is egész más élmény megérkezni, mint a Keletibe vagy a Délibe: jelenleg is rendezett, fűtött, tiszta belső térrel várja az utasokat, ahol boltok, éttermek, kávézók működnek, és ahol kulturált környezetben lehet várakozni. Még azzal együtt is, hogy a pályaudvar bejáratánál lévő parkos-bokros terület (melyet a sherwoodi erdőnek becéznek a helyiek) a város rossz hírű környékének számít, az 1977-ben átadott várócsarnokra pedig tényleg ráfér a modernizáció. A magyar kormánynak azonban nincs pénze a pályaudvarok felújítására, ezt maga Orbán Viktor mondta tavaly decemberben.

photo_camera A pályaudvar várója most Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

Az 1871-ben megnyílt, akkor még I. Ferenc Józsefről elnevezett pályaudvar ma a legnagyobb megmaradt szecessziós építészeti emlék az országban, és már számos alkalommal felújították és modernizálták. Jelenleg három fejlesztési forgatókönyv van készülőben, amelyek mind eltérő elrendezéseket, közlekedési megoldásokat és funkciókat kínálnak. Ezeket a javaslatokat költség, kapacitás és hosszú távú előnyök szempontjából fogják értékelni, mielőtt az év végéig kiválasztják a végleges terveket.

