Találtunk egy másfél évszázados kastélyt, ami a Matolcsy Ádám-kör vagyonát gyarapítja

Matolcsy Ádámról és baráti köréről a nyilvánosság számára ismert információk alapján kijelenthető, kifejezetten drága ingatlanokkal gyarapodtak az elmúlt évtizedben. Ez az ingatlanvagyon annál is nagyobb, mint amit korábban sejteni lehetett. Folyamatosan újabb és újabb elemekre derül fény, mint például ez az V. kerületi lakás. A szóban forgó fiatal férfiak azonban nemcsak Budapesten, Dubajban vagy New Yorkban rajonganak az ingatlanokért, a vidékiekben is meglátják a fantáziát.

2023 nyarán egy műemléki ingatlan, a Székesfehér-Csalapusztán található, 152 évvel ezelőtt Hauszmann Alajos által épített Kégl-kastély került a Matolcsy-kör birtokába, ami mindössze 32 kilométerre van a kormányfő hatvanpusztai uradalmától.

A kastély évtizedeken át német magántulajdonban volt, és bár több alkalommal szárnyra kaptak információk, miszerint eladnák azt, ez csak 2023 júliusában történt meg. Ekkor jött Matolcsy Ádám egyik barátja, Stofa György és cége, a SRES Zrt., és megvásárolta az ingatlant. Pontosabban azt a céget, ami a német magánszemélyeké volt, és az ingatlant tulajdonolta: a Faltec Kft.-t.

photo_camera A Kégl-kastély Fotó: Csalai Kégl Kastély/Facebook

Ez is kusza történet

Egy 2020-as cikk szerint abban az évben is megpróbálták eladni az ingatlant, akkor az ingatlanos azt mondta, két nap alatt közel 300 érdeklődő volt, többen konkrét tervekkel készültek. Volt, aki hotelként üzemeltette volna, más luxuskollégiumként tudta elképzelni a felújításra szoruló épületet.

A kastélyról készült képek visszaigazolják, hogy gondatlan tulajdonosok voltak a németek, hiszen a tető helyrehozását nem számítva hagyták pusztulni. Információink szerint a SRES Zrt.-nek szándékában állt felújítani a kastélyt, amire az állapotát tekintve milliárdokat kell költeni, a felújítással pedig a szintén Matolcsy-barát Somlai Bálint cégét bízták meg. A jegybanki alapítványok körül kirobbant balhé miatt azonban ezt a felújítást „elhalasztják”.