Törökbálinti étteremből terítették a futárok a drogot – keményen nekiment a magyar rendőrség a montenegrói kábítószerterjesztőknek

Diadalmas sajtótájékoztatót tartott a rendőrség a „montenegrói drogmaffia végnapjairól” május 28-án, szerdán. 42 helyszín, 14 gyanúsított, közel 80 millió forint elvont vagyon, nagyszabású akció, több mint 1 mázsa kokain és közel 5 tonna marihuána is van a sztoriban.

A montenegrói bűnszervezettel kapcsolatban három évvel ezelőtt indult nyomozás a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) győri egységénél. Eleinte több szálon futottak az eljárások,

de egy idő után körvonalazódott, hogy a behozott kábítószer terjesztését egy szerb-montenegrói testvérpár irányítja 2018 óta.

A jelenleg is szökésben lévő és nemzetközi elfogatóparanccsal körözött Stankovic Nikola a bizonyítékok alapján a droghálózat feje és irányítója volt, aki a marihuána és a kokain külföldi előállításáért, beszerzéséért, valamint Magyarországra juttatásáért felelt. Bátyja, a 46 éves S.M. már a magyar értékesítést, elosztást és logisztikát szervezte.

photo_camera A fotókat a rendőrség mellékelte a közleményhez. Fotó: police.hu

Több, alsóbb szinteken lévő terjesztővel álltak mind a ketten kapcsolatban. A bűnszervezet folyamatosan droggal látta el Budapestet és agglomerációját.

A Balkánról, leginkább Albániából indult nagy tételben a marihuána, általában kamionokban.

Szerbiában az ott működő sejt koordinálta a szállítást és segítette a schengeni övezetbe való bejutást, Magyarországon pedig raktárakban és hangárakban szétszedték, a gyakran 200-300 kilós szállítmányokat és vitték igény szerint a depólakásokba.

Az illegális üzlet egyik központi helyszíne egy törökbálinti étterem volt,

aminek raktárában a konyhai alapanyagok és élelmiszerek mellett a kábítószereket

tartották. A futárok nagy tételben ide hozták, majd innen vitték tovább az árut.

Valamennyi bandatag alapvetően a kábítószer-kereskedelemből befolyt összegekből tartotta fenn magát, csekély mértékű legális jövedelem mellett. A szervezetet hierarchikusan építették fel, és titkosított platformokon keresztül kommunikáltak. A legkedveltebb csatorna a SkyECC volt.

Az évek óta tartó nyomozás során már voltak korábban is akciók, és több tagot eljárás alá is vontak a nyomozók. A mostani ügycsoportban a felderítés május közepére ért el oda, hogy a droghálózatot irányító vezetőket és a közvetlen velük kapcsolatban álló középvezetőket is elfogják a nyomozók.

Több mint 500 rendőr bevonásával nagyszabású akciót szervezett a KR NNI: összesen 42 helyszínen csaptak le egyszerre, Budapesten és Pest megyében. A nyomozók lefoglaltak 250 gramm kábítószert, köztük kokaint és speedet, valamint ezek porciózásához és értékesítéséhez használt eszközöket és tárgyakat.

Emellett az egyik helyszínen találtak airsoft fegyvereket, valamint gáz- és riasztó pisztolyokat, hozzájuk tartozó tárakat, lőszereket, sőt még hangtompítót is. De lefoglaltak telefonokat, számlakivonatokat, iratokat is.

Lefoglaltak 78 millió forintnak megfelelő vagyont, zároltak ingatlanokat és üzletrészeket, lefoglaltak készpénzt, gépkocsikat, ékszereket.

A vagyonvisszaszerzés most indul csak be igazán, hiszen rengeteg céges dokumentumot is lefoglaltak.

A KR NNI és Zala vármegyei nyomozók összesen 14 embert fogtak el. Ezek között volt magyar, szerb, montenegrói, horvát, de még izraeli állampolgár is. Közülük tizeneggyel szemben a KR NNI KBEH folytat eljárást, további három fő ellen a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságon indult büntetőeljárás.

Ketten közülük a bűnszervezet vezetőitől rendszeresen Budapesten vették át nagy mennyiségben a különböző típusú kábítószereket, amiket aztán Veszprém illetve Zala vármegyében értékesítettek tovább vevőiknek. Az egyik férfi volt az üzletvezetője annak a törökbálinti étteremnek, amit raktárként használtak a drog tárolására.

A gyanúsítottak többségének jelentős mennyiségű kábítószerre, bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt kell felelnie. Kihallgatásukat követően kilencüket a nyomozók bűnügyi őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat. Nyolc esetében ezt a bíróság el is rendelte, egyiküket bűnügyi felügyelet alá helyezte.

A bűnszervezet három tagja jelenleg is szökésben van

Káloci Levente és Köteles Károly ellen kábítószer-kereskedelem, míg Stankovic Nikola ellen kábítószer-kereskedelem és emberölés miatt adott ki elfogatóparancsot a KR NNI.

A balkáni drogkartell kulcsszereplője azon túl, hogy a nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel és a montenegrói maffia irányításával gyanúsítható, összefüggésbe hozható egy hét évvel ezelőtti budapesti emberöléssel is.

2018 szeptemberében egy budapesti bevásárlóközpont mögötti területen D. Csaba fejbelőtt egy magyar vállalkozót, akit kokainvásárlás ürügyén csalt a helyszínre. Az elkövetőt 2021-ben elítélték Amszterdamban, Belgrádban és Budapesten elkövetett gyilkosságért, azóta 40 éves jogerős büntetését tölti. A gyanú szerint az emberölést Stankovic Nikola rendelte meg. Ebben társa volt az a szerb férfi, aki jelenleg egy másik emberölés miatt a belgrádi börtönben ül. (police.hu)