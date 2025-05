Felfoghatatlan pénzekbe kerülne a Trump-féle Aranykupola, a program a fegyverkezés és az űrverseny fellángolását is elhozhatja

Donald Trump amerikai elnök egy rendkívül látványos tervrajz előtt ülve jelentette be múlt héten az Aranykupola („Golden Dome”) nevű rakétavédelmi rendszer terveit. A rendszer az Egyesült Államok teljes területét lenne hivatott megvédeni a ballisztikus, hiperszonikus és más rakétatámadásoktól.

BREAKING: President Trump announces the 'Golden Dome,' a cutting-edge missile defense shield to protect the homeland. 🇺🇸 pic.twitter.com/Bzn16OzJzP