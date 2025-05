Karácsony Gergely: A kormány törvénytelenül levont 10,2 milliárdot Budapest számlájáról

„A kormány törvénytelenül leemelt Budapest számlájáról 10,2 milliárd forintot” – posztolta Facebookra Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön. A városvezetés eredetileg szerdára várta a levonást, így a szerdai Fővárosi Közgyűlés után akár úgy is tűnhetett, Karácsonyék sikeresen húzzák az időt.

Ugyanis a főpolgármester korábban azonnali jogvédelmet kért a bíróságtól. A döntésre 15 napot kellett volna várni, de mivel már inkasszózták a pénzt, az akkor sem jár vissza, ha a bíróság megadja a jogvédelmet. A főpolgármester délután háromra ígért sajtótájékoztatót, amelyről a 444 is be fog számolni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony korábban arról beszélt, hogy ha az állam leemeli a 10,2 milliárdos összeget a számláról, akkor működésképtelenné válhat a főváros, félő, hogy nem tudják majd az alapvető közszolgáltatásokat biztosítani.

Idén a kormány 39 milliárdos támogatást ad a fővárosnak, viszont 89 milliárdot vonna el szolidaritási hozzájárulás címén. Ezt a mértéket Karácsony nem fogadta el, javaslatára pedig a Fővárosi Közgyűlés olyan költségvetési javaslatot fogadott el, amiben nem szerepel az 51 milliárdos többlet.

Jogos, nem jogos

Karácsony szerdán napirend előtt arról beszélt, hogy miután a kormány kivetette a fővárosra a büntető jellegű szolidaritási hozzájárulást, a főváros nem akarta a magyar költségvetés lyukait tömködni, a fővárosiakat akarta ellátni. 2023-ban pereltek, lényegében az összes érdemi pert megnyerték, majd az Alkotmánybíróság 2 pontban is alaptörvény-ellenesnek mondta ki a szolidaritási hozzájárulást, mármint annak kivetési módját. Nem törvényes állapot az, hogy a főváros tartósan nettó befizető a költségvetésbe – fogalmazott a főpolgármester.

photo_camera Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlésben Fotó: Bankó Gábor/444

Karácsony tehát a mostani hozzájárulást is jogtalannak tartja, és általában azt az érvet is fel szokta hozni, hogy Budapest a magyar GDP 40 százalékát állítja elő, miközben 3 ezrelékét sem kapja vissza a termelt pénznek a működésre. Karácsony szerint a várost a politika akarja csődbe vinni.

A közgyűlés fideszes képviselője, Lehoczki Ádám a költségvetéssel kapcsolatban azt mondta, hogy a bíróság nem úgy döntött, hogy visszajárna a szolidaritási hozzájárulás, és az alkotmánybírósági döntést sem úgy értelmezi, mint a Főváros. Az AB valóban kimondta, hogy hosszútávon nem lehet az önkormányzat nettó befizető, de hogy a hosszú táv most fenn áll-e, nem derült ki a képviselő szerint.

photo_camera Lehoczki Ádám a Fővárosi Közgyűlésben Fotó: Németh Dániel/444

A közgyűlésben Szentkirályi Alexandra, Radics Béla fideszes képviselők, de a kormányinfón még Gulyás Gergely is arról beszéltek, hogy ebben a költségvetési helyzetben felelőtlen várospolitikai döntés volt, hogy a Főváros éppen most vette meg Rákosrendezőt 50 milliárdért. Erre Karácsony azzal válaszolt, hogy A BKM 13 milliárdot fizetett ki eddig, a főváros eddig egy fillért sem adott be. „Miért kell hülyének tettetnie magát? Sokkal jobbat feltételezek önökről, mint ami a szájukból elhangzik!” A területért egyébként 10 éves távon ígért ennyi pénzt a Főváros.