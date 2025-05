Kósa Lajos szerint katonai puccshoz is vezethetett volna Ruszin-Szendi Romulusz viselkedése

A Nemzetbiztonsági Bizottság nemzetbiztonsági szempontból már meghallgatta a NATO-tól bekért hangfelvételeket, amikből kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem képviselte azt a mandátumot, amit ő utasításba kapott a magyar kormány képviselőitől, az ő főnökétől, ezt Kósa Lajos a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke mondta a HírTV-n.

Kósa szerint azonban nemcsak nem képviselte, de még hamis jelentéseket is készített ezekről a NATO-ülésekről a főnöke számára. Ez az ügy szerinte nemzetbiztonsági problémákat is jelent, de katonai vonatkozása is van. Majd magyarázni kezdte: a katonaság egy szorosan hierarchizált szervezet, és „ha a főnök nem hajtja végre a rá vonatkozó parancsokat, mire számítunk az alacsonyabb parancsnokoktól? Akkor nem hadseregünk van, hanem fegyveres emberek gyülevész hada, hogyha a parancsmegtagadás egy bocsánatos bűn. Ennél nagyobb, súlyosabb hibát, vétséget nem nagyon lehet elkövetni”.

Miután a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság is meghallgatja a NATO-hangfelvételeket, majd megkérik a honvédelmi minisztert, hogy tegyen javaslatot arra, milyen jogi következménye lehet ennek a magatartásnak.

Kósa szerint az egészen biztos, hogy ez nem maradhat szó nélkül, hiszen innentől „egy lépés a katonai puccs”.

Ugyanakkor a bizottsági elnöknek vannak forgatókönyvei arra is, hogyan történhetett meg, hogy a vezérkari főnök engedetlenséget tanúsított, hiszen „nem buta ember, azt nem lehet mondani, hogy megőrült”.

Túlértékelte a saját szerepét, és azt gondolta, hogy neki önálló politikát kell vinni? Ez nagyon aggasztó szerinte, mert akkor egy lépés a katonai puccs.

„Nem mérte fel a saját lépéseinek a következményét, és a saját egója olyan mértékre duzzadt, hogy már úgy gondolta, ő azt is megengedheti magának, hogy ellenszegül egy neki adott parancsnak”. Kósa szerint ez a verzió is „fölöttébb aggályos”.

De az is lehet, hogy nem magától csinálta. Valaki behálózta és más érdekeket szolgált. ”Ez is nagyon aggasztó”.

A beszélgetés során szóba került Magyar Péter is, és a kérése, hogy hívják össze a Nemzetbiztonsági Bizottságot, mert a kémkedés vádjával letartóztatott ukrán állampolgárnak a Fidesz-frakcióból is többekkel volt kapcsolata, valamint Orbán egyik családtagjával is. Kósa szerint azonban Magyar Péternek ez a kommunikációs taktikája, hogy az egyik vadabb állítást a másik után teszi mindenféle bizonyíték nélkül. „Az a tény, hogy Magyar Péter 99 százalékban hazudik, ebből nem következik az, hogy most igazat mond”.