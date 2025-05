Luxusra váltott hergelés

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel, cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

A kormány azzal állt elő Brüsszelben, hogy sajnos nem tudják visszavonni a nagytakarítási törvényt, mert nem ők adták be. Talán mondani sem kell, de ez azért elég álságos/nevetséges érvelés, hiszen 115 Fidesz-képviselő, köztük Orbán Viktor nyújtotta be a törvénytervezetet. Amivel kapcsolatban Kocsis Máté arra számít, hogy elfogadása miatt „brutális cirkusz lesz Nyugaton.” Kiderült az is , hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatalt ugyanaz az ügyvédi iroda képviselte, mint azt az alapítványt, ahová átcsatornáznák az szja-felajánlásokat.

Ott voltunk a kormányinfón, ahol Gulyás Gergelyék is megpróbálták azt kommunikálni, hogy semmi közük a törvényjavaslathoz, hiszen azt egyéni indítványként nyújtották be a képviselők. A legvégén kérdezhettük mi is a minisztert, érdemes megnézni ezt a pár percet.

Hír volt még, hogy Menczer Tamással fotózkodott egy korábban időseket lehúzó banda feje, Orbán Viktor kifelejtette vagyonnyilatkozatából, hogy alapított Felcsúton egy futballakadémiát, és hogy a sümegi önkormányzat ügyei miatt a képviselő-testület feloszlatását kezdeményezte négy képviselő. Emellett tegnaptól lett hatályos az EP-képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége, közben Magyar Péter azt állította, hogy az egyik letartóztatott ukrán kémnek „rendkívül jó, baráti” kapcsolata volt Orbán Viktor egyik családtagjával. Kiderült az is, hogy Gyurcsány állítólag az új könyvén dolgozik, Jámbor András levélben kérte Ilaria Salist, hogy ne jöjjön a Budapest Pride-ra, a Lakmusz pedig megnézte, milyen adatok állnak a kormány biztonságmantrája mögött.

Budapest

Szerdán ülésezett a Fővárosi Közgyűlés, a csődhelyzet mellett ukrajnás pólók dobálása és egy nagymesteresnek mondott Vitézy Dávid-fotó is borzolta a kedélyeket. Fővárosi hír volt az is, hogy kiderült, 500 forint lesz egy BKV-jegy, de a bérletek ára nem változik, valamint hogy a kormány mégsem biztosítja a Római-parti gátra szánt 28 milliárd forint uniós forrást, és hogy több mint egy hónapig nem lesz vonat a Nyugati és Rákospalota-Újpest, illetve a Nyugati és Angyalföld között.

Pénzek, lakások

A kormány propagandakampányainak kvázi egyetlen beszállítója, Balásy Gyula Floridában vásárolt luxusingatlanokat, amiket jelenleg éppen kiadna. De írtunk arról is, hogy Matolcsy Ádám köre nem csak Budapesten, Dubajban vagy New Yorkban kereste az ingatlanokat, hanem egy neoreneszánsz kastélyt is vettek vidéken. A lassan csordogáló céges beszámolókból kiderült, hogy egy év alatt három és félszeresére növelte bevételét az Orbán Ráhel vezette Tiborcz-cég, hogy 9,7 milliárdos osztalékot vettek ki Pintér Sándor egykori, állami megbízásokban bővelkedő őrző-védő cégéből, valamint hogy Mészáros Lőrinc kellett ahhoz, hogy a NER kedvenc edzőterme szárnyalni kezdjen.

Emellett beszámoltunk a kutatásról, mely szerint Magyarországon egy átlagos, 20 millió forintos lakáshitelért 5,7 millió forinttal többet kell visszafizetni, mint a környező országokban; hogy Varga Mihályék eladnák az MNB Matolcsy-féle akarattyai luxusüdülőjét, és Kunetz Zsombor arra figyelmeztetett, hogy brutálisan lassulhat majd a kórházi ellátás a beszerzések újabb központosítása után.

Világ

Hiába nem ért egyet ezzel az amerikai zsidók többsége, a Trump-kormányzat rájuk hivatkozva indított frontális támadást az egyetemek és úgy általában a szabadság ellen. Magyar szövetségeseik ugyanezt az utat járják. Ahogy a történelemben már sokszor, most is nyilvánvaló, hogy kik járnak rosszul.

Kiszivárgott hírek szerint Putyin a békekötéshez többek között írásos garanciát akar a NATO-bővítés leállítására, a szankciók feloldására és az orosz vagyonok rendezésére. Közben az egyre feszültebbé váló orosz-amerikai viszonyra utalt, hogy Medvegyev már Trumpnak replikázott a III. világháborúval, mire az amerikaiak azt üzenték meg, hogy a világháborús félelem szítása méltatlan egy világhatalomhoz. Zelenszkij közben három csúcstalálkozót javasolt Trumppal és Putyinnal, majd megszakította németországi látogatását és hazautazott Kijevbe, mert Szuminál nagy offenzívára készülhetnek az oroszok, míg a német kancellár ígéretet tett arra, hogy támogatják Ukrajnát a nagy hatótávolságú rakéták gyártásában.

Az Egyesült Államokban közben Elon Musk élesen kritizálta Trump költségvetési törvénytervezetét, és hír volt még a világból, hogy

Film

Wes Anderson rendezett egy Wes Anderson-filmet, írtuk, miután megnéztük a Föníciai sémát. De nincs is ezzel semmi baj.