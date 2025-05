Magyar Péter: „Ha engem bilincsben visznek el, akkor úgy fogok eljárni, mint Kossuth Lajos”

Interjút ad Magyar Péter a Telexnek épp. A beszélgetés elején arról kérdezték a Tisza elnökét, hogy mit szól ahhoz a kormányzati javaslathoz, hogy EP-képviselők is részletes vagyonnyilatkozatot nyújtsanak be itthon. Erre azt mondta: „Az én életem nyitott könyv. Én is többet megtudtam magamról az elmúlt hónapokban”. Majd arról beszélt, hogy a családtagjainak a vagyoni helyzetét is nyilvánossá teszi, ha ezt a fideszes politikusok is megteszik.

Arról, hogy bármilyen vagyoni vizsgálat büntetőügyi következmények alapját képezheti, azt mondta, „ha engem bilincsben visznek el, akkor úgy fogok eljárni, mint Kossuth Lajos”, utalva arra, hogy akkor majd hasznosan tölti az idejét a börtönben, ahogy Kossuth is ott tanult meg angolul.

Összefoglalva viszont Magyar szerint minden lépését a Fidesznek „úgy kell értelmezni, hogy azért teszik, mert egy lefelé tartó örvényben vannak”, reagálnak csupán a válságra.