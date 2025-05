Vitézy Dávid és a Kutyapárt szerint is válságban van Budapest

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője csütörtök délutáni posztjában felsorolt néhány budapesti problémát:

Csődközelben a költségvetés a kormányzati túlzott adóelvonások miatt;

november óta nem jelölt helyettest a főpolgármester, ezért a Városháza törvénytelenül működik

A BKV körüli botrányok nyomán lemondott a cég vezérigazgatója, ma pedig a BKK vezérigazgatója távozott

Nincsenek igazgatóságok, nem működnek a felügyelőbizottságok, elutasította a Közgyűlés a cégek beszámolóit.

A politikus szerint „totális működési és pénzügyi válság alakult ki a Fővárosban, illetve bizalmi válság a főpolgármester és a Közgyűlés között”.

A Kutyapárt Budapesti tagozata hasonlóan hangulatos posztjában, arról ír, hogy a Fővárosi Közgyűlés jelenlegi működése „hamarosan a mindennapi élet rovására megy: megszűnnek, vagy romlanak a közszolgáltatások, korlátozni kell a tömegközlekedést”.

photo_camera A Fővárosi Közgyűlés 2025. áprilisában Fotó: Kristóf Balázs/444

A két poszt időzítése nem véletlen: a szerdai kaotikus közgyűlést követően csütörtök délután Karácsony Gergely bejelentette, hogy a szolidaritási hozzájárulás keretein belül „a kormány törvénytelenül levont 10,2 milliárdot Budapest számlájáról”. Ezután sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, hogy kénytelen volt leállítani a BKK, a Budapesti Közművek és a közvilágításért felelős cég kifizetését, illetve hogy a BKK vészforgatókönyvet készít, a jelenlegi cél pedig az, hogy a budapesti intézmények dolgozóit ki tudják fizetni.

Vitézy: Rámegy Budapest

Vitézy posztjában arról ír, hogy most „nem azt kell keresni, hogy miben nem értünk egyet - bár van ilyen jócskán. Budapest érdeke az első, nem a vitáink. A Fővárosi Közgyűlésben 70%-os többségben vagyunk azok, akik nem értenek egyet a Kormány Budapestet pénzügyileg büntető és Lázár János budapesti fejlesztéseket leállító politikájával.” Vitézy szerint Karácsony a megkeresésére nem válaszolt, ellenben a sajtótájékoztatón hazugságokat állított róla.

photo_camera Vitézy Dávid a fővárosi közgyűlésben. Fotó: Németh Dániel/444

Vitézy emlékeztet, hogy a BKV – 444 által feltárt – korrupciós ügyei miatt csak három képviselő szavazott a főpolgármester mellett a cég éves beszámolójánál. Vitézy szerint Karácsonynak együtt kéne működnie a frakciókkal. „A szocialista korrupció mindenáron való takargatásával, és az ebből eredő személyeskedő vitákkal, hazug vádaskodásokkal a főpolgármester ugyanis csak kiszolgáltatja a várost a kormány kénye-kedvének.” A politikus szerint ha így megy tovább minden, arra rámegy Budapest.

MKKP: Budapestnek működnie kell!

A Kutyapárt leginkább a Tisza Párt és a Fidesz viselkedését kritizálta a közgyűlésben. Amíg ugyanis a BKV beszámolóját szinte senki nem szavazta meg, a BKK-ét több frakció is, így a kutyák is. A Tisza és a Fidesz viszont nem, így a beszámoló nem ment át:

„Ez azt jelenti, hogy a cégbíróság először felszólítást fog küldeni a cégeknek, majd megbírságolja őket. Eközben pedig a bankok felmondják a hitelszerződéseket, majd végül a bíróság kényszertörli őket. A többi cég beszámolóját sem fogadták el. Például a Fővárosi Vízművekét sem, amely több mint egymillió ember ivóvíz-ellátását biztosítja” – írják a posztban.

photo_camera Baranyi Krisztina (j) és Döme Zsuzsanna Suzi MKKP-s képviselő a FŐvárosi Közgyűlésben. Fotó: Kristóf Balázs/444

A Kutyapárt közleménye szerint a 33 fős közgyűlésben 10-10 fővel jelenlévő Tisza és a Fidesz szimbolikus politizálást folytat, „a döntéseik súlyát viszont mintha fel sem fognák, érveket legalábbis nem hallottunk”. Walter Katalin BKK-vezérigazgató ugyanis lemondott pozíciójáról, miután nem hallgatták meg az új vezetői pályázat előtt a közgyűlésben, és eredménytelenné nyilvánították a főváros által a BKK vezérigazgatói posztra kiírt pályázatot. A Kutyapárt szerint Walter „jól végezte a munkáját. A korrupciónak a gyanúja sem merült fel vele szemben.”

Azzal, hogy a pártok nem szavazták meg a BKK beszámolóját, a Kutyapárt szerint „egy szintre süllyesztették a céget és vezetőjét a BKV korrupt felsővezetésével. Annak a BKV-nak, amelynek vezérigazgatóját, Bolla Tibort nemrég kirúgták, hiszen kapcsolatban állt az ország legnagyobb, mind a két politikai oldal számára fontos, számlagyáras bűncselekményének főszereplőjével, a Nagymesterrel.”

A párt szerint a BKV élére a bizalmi válság miatt nehéz lesz bárkit is találni, míg a BKK éléről nem csak Walter, de feltehetőleg vele együtt a csapatának egy része is távozni fog. Eközben „a többi nagy budapesti cég vezetői pályázatának még nincs eredménye, és a politikai játszmák miatt nem is tudjuk, mikor lesz”.

A Kutyapárt szerint a közgyűlés jelenlegi működése a közszolgáltatások rovására mehet. „Ezek a frakciók a 2026-os választásra fókuszálnak, de Budapestnek addig is működnie kell. A rövid távú politikai haszonszerzésből viszont nem fog járni a metró, nem fog működni a BudapestGo, és nem lesz jobb tőle ebben a városban élni.”