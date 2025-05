Hiába szenved az építőipar, Mészáros Lőrinc 28 milliárdos osztalékot vett ki csak az egyik cégéből

Egy picikét megbotlott Mészáros Lőrinc zászlóshajó cége, a Mészáros és Mészáros Zrt. tavaly, hiszen csökkent a bevétel, csökkent a nyereség is, még a kivett osztalék is. Panaszra azonban nem lehet oka a felcsúti milliárdos vállalkozónak, hiszen még így is a harmadik legjobb évét zárhatta 2024-ben a cég a forgalom alapján.

Árbevételként ugyanis 87,3 milliárd forintot könyvelhetett el az előző évi 112 milliárd forint után, vagyis az építőipar szenvedése és feltehetően az állami beruházások visszafogása érzékenyen érintette a céget. Erre a kiegészítő melléklet is utal, hiszen azt írják, az árbevétel csökkenésének oka „a szerződésállomány csökkenése”. A lezárult projekteket tehát nem pótolják újak.

photo_camera Mészáros Lőrinc Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Az árbevétel csökkenését azonban „hatékony költséggazdálkodással” ellensúlyozták, jelentős mértékben faragtak az anyagjellegű kiadásokon, és bár a dolgozói átlagos létszám 127 főről 112-re csökkent tavaly, a személyi jellegű kiadások körülbelül félmilliárddal emelkedtek, 2,3 milliárdról 2,8 milliárdra.

Végeredményben így a korábbi 32,3 milliárd forint után kicsivel több mint 28 milliárd profitot realizált a társaság, amit 40 millió híján mind kifizettek osztalékként. Ezzel 2010 óta csak a Mészáros és Mészáros Zrt.-ből 126 milliárd forintot csatornáztak ki Mészárosék osztalék formájában.

Ezeken túlmenően is akad pár érdekesség még a beszámolóban:

a cég bankszámláján 32 milliárd forint pihent, ami jókora visszaesés az előző évi 58 milliárdhoz képest,

28,8 milliárdról 18,8 milliárdra csökkent a zrt. adóssága,

az orosz-ukrán háború pedig elsodorta Mészárosék horvátországi érdekeltségét is.

Mint a csatolt dokumentumban írják: „a 2022.02.24-én váratlanul kitört orosz-ukrán háború hatására a horvát piacra is begyűrűző recessziós hatások negatív irányba modulálták remélt üzleti lehetőségeinket, ennek következményeként 2024-ben a Mészáros Hrvatska d.o.o végelszámolása megindult”.