Az ukrán maffia legendája

A fideszes politikusok és a propaganda csúcsra járatja az ukrán maffia kifejezést.

Ennyiszer még a kilencvenes években sem használták.

A fideszes Balog Zoltán évekkel ezelőtt megmondta, hogy ez nem helyes, mert a hamis előítéleteket erősítheti.

Annyi mindentől kellett már félni ebben az országban, most az ukrán maffia a soros.

„Az ukrán maffia tevékenysége ismert Magyarországon” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

„Az ukrán maffia tevékenysége miatt számos biztonsági és közbiztonsági aggály is megjelenik” – mondta Kocsis Máté fideszes frakcióvezető.

„Nem akarunk ukrán munkavállalók százezreinek céltáblájává válni, és nem akarunk az ukrán maffia átjáróháza lenni.” Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter mondta, de mondhatta volna Menczer Tamás fideszes kommunikációs igazgató is, aki inkább ezt mondta:

„Az ukrán maffia, a szervezett bűnözés és a rengeteg fegyver veszélyt jelent.”

Azt most hagyjuk, hogy az „ukrán maffia” előtt eddig is csak egy akadály tornyosult, mégpedig az országhatár, amit érvényes útlevéllel bármikor leküzdhettek. Nem erről szól ez, hanem az aktuális ijesztgetésre kitalált Voks 2025 nevű kommunikációs fegyverről. A szavazás június 20-án zárul, de már most ezzel van tele minden. Erre emlékeztetnek a közszolgálati tévé meccsközvetítései és filmjei alatt, az oltásregisztrációs emailcímeken, bérházak több emeletnyi tűzfalain.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Az ukrán maffia mint szókapcsolat a kilencvenes években kezdte magyarországi karrierjét. Annyira elterjedt kifejezés volt, hogy minden, ami keleti bűnözés volt, automatikusan megkapta az ukrán maffia címkét.

A Szovjetunió meggyengülésével, majd felbomlásával milliók vesztették el megélhetésüket. Sokan abból éltek, hogy a volt szocialista országok piacain árultak otthonról hozott ruhákat, szerszámokat, autóalkatrészeket. És voltak, akik a bűnözést választották. A Szegedhez közeli Kisteleken árusok panaszkodtak arról, hogy védelmi pénzt szednek tőlük. „Magyar állampolgárok közbelépésére volt szükség ahhoz, hogy kiderüljön: Kisteleken »járt« az ukrán maffia egy különítménye” – írta az 1993. június 23-ai Délmagyarország. Az ukrán maffia a PD 49-84 magyar forgalmi rendszámú piros Ladával közlekedett. A rendőrök elkapták őket. A kocsiból két dagesztáni és három Nyizsnyij Novgorod-i orosz szállt ki.

Annyira ment akkoriban az ukrán maffiázás, hogy mezőtúri hülyegyerekek is ezzel fenyegetőztek. „A mezőtúri alvilág nagymenői sorra járták a város kevésbé illusztris szórakozóhelyeit abban a reményben, hogy »védelmi« pénzt szedhetnek. Nem fizetés esetére az ukrán maffia megtorló akcióit helyezték kilátásba, merthogy ők nagyon jó kapcsolatban vannak a külföldi banditákkal” – írta a Szolnok Megyei Néplap 1998. január 16-ai száma. A rendőrök lekapcsolták a városban Malac néven ismert férfit és két társát, akik a lap tudósítása szerint könnyek között hallgatták végig azt, hogy a bíróság 30 napos letartóztatásba helyezi őket. Kiderült, hogy az ukrán maffiával semmilyen kapcsolatuk nem volt.

És ezzel még nincs vége.