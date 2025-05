Csak viszi a pénzt Mészáros és Tiborcz alcsútdobozi golfklubja

Két évvel ezelőtt, 2023-ban szállt be a miniszterelnöki vőhöz, Tiborcz Istvánhoz kötődő BDPST Zrt. az alcsútdobozi golfklubot működtető cégbe, a Golf & Country Máriavölgy Zrt.-be. A vállalkozás már akkor is veszteségesen működött, a tavalyi év viszont a korábbinál is nagyobb kihívások elé állítja a milliárdos tulajdonosokat.

Pedig a bevételek még egész szépen alakultak, 428 millió után 485 millió forint árbevételt könyvelhettek el, a kiadások viszont ennél jóval nagyobb mértékben növekedtek. Anyagjellegűek kiadásokra 314 milliót költöttek a korábbi 215 millió után, és a dolgozók is sokkal többe kerültek, 168 millió forint után tavaly 250 milliót költöttek rájuk. A növekedés okai azonban nem derülnek ki, a kiegészítő mellékletből ugyanis nemes egyszerűséggel ugyanis kihagyták az eredménybeszámoló tartalmának részletezését, vagyis azt, hogy honnan jöttek a bevételek, és miből állnak össze a költések.

Mindenesetre a két oldal, a bevételek és a kiadások nagyon nem voltak egyensúlyban, hiszen végeredményben a korábbi 57,7 millió után bő háromszor nagyobb, 181 milliós veszteséget könyveltek el év végén. Ez pedig már más jellegű problémát is okoz a cégnél, hiszen ezt már nem bírta el a cég saját tőkéje, az negatív tartományba csúszott. Az ilyen helyzeteket pedig rendszerint plusz tőke befizetésével tudják orvosolni a tulajdonosok.

Pedig már így is jelentősebb összeget tett a cégbe a Mészáros-Tiborcz páros: összesen 522 millió forintot adtak kölcsön a zrt.-nek. Ez úgy jön össze, hogy a már átadott 222 milliós kölcsön mellé tavaly még 39 milliót adott a Mészáros-közeli Talentis Group Zrt., a Tiborczhoz kötődő új tulajdonos, a BDPST Zrt. pedig 261 millió forintot hitelezett a golfklubot működtető cégnek.

(Azt így a végén érdemes megjegyezni, hogy a golfklubot ugyan Mészáros és Tiborcz érdekeltségei üzemeltetik, maga a terület Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző tulajdonában áll.)