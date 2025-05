Hétvégi olvasnivalók összevissza beszélésről, óceánparti luxusról és aranykupolákról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb, esetleg szórakoztatóbb nagyobb cikkeivel, videóival, podcasjatival. Van többféle hírlevelünk is, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon

A héten újabb bizottsági körön jutott túl a független sajtó és a civil szervezetek ellehetetlenítésére alkalmas törvénytervezet, és belekerült további szigorításként, hogy elfogadása esetén az idei egyszázalékos támogatásokat is elvegyék attól, akitől akarják. A kormányinfón a 444 is kérdezett (érdemes megnézni ezt a közel 9 percet), de a törvénnyel kapcsolatos kérdésekre nem kaptak érdemi válaszokat az újságírók, Gulyás Gergelyék ugyanis azzal érveltek, hogy a törvényt nem a kormány nyújtotta be. Hanem egy rakás fideszes képviselő, köztük Orbán Viktor.

A Pride betiltásának kérdésében is az összevissza beszélést választotta a kormány, látványosan mást kommunikálva belföldön, mint Brüsszelben. Az Európai Unióban közben látni, hogy lassan tényleg elfogy a türelem Magyarországgal szemben, de persze kérdés, hogy ebből következik-e bármi.

Magyar Péter a héten arról beszélt, hogy szerinte a rendszer Ruszin-Szendi Romulusz letartóztatására készül, és úgy tudja, hogy a kormányon belül is vannak ezzel kapcsolatban viták. Ami biztosan látszik, hogy a Fidesz lépésről lépésre építi azt a történetet, hogy Brüsszel és Kijev a Tisza segítségével támad rá a magyar kormányra. A Tiszához kapcsolódott a cikkünk, melyben azonosítottunk nyolc nagyváradi, Magyar Péter beszédére érkező ellentüntetőt, akik mind a NER-es Viastein Kft.-hez köthetők.

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás/444

Foglalkoztunk emellett azzal, hogy hogyan kezdett egyre több popzenész odaszólni a rendszernek, megírtuk, hogy nagyot kaszáltak a Fideszhez köthető szervezetek a kormány civileknek kiírt pályázatán, és stúdiónkban alaposan át is beszéltük ezt a kérdést, a Lakmusz pedig arról írt, hogy új kommunikációs erőközpont épül az irodaházban, ahol korábban Habony Árpád médiacége működött.

Hétfő reggeli cikkünkben bemutattuk, hogy hiába tagadja Karácsony Gergely és a BKV, a Nagymester emberei maguk mondták el, hogyan húzták le a BKV-t Bolla Tibor vezetése alatt. De ezen túl is sűrű hete volt a fővárosnak: a feszült közgyűlés után egy nappal derült ki, hogy a kormány inkasszózott 10,2 milliárd forintot Budapest számlájáról, Karácsony ezért leállította a BKK, a Budapesti Közművek és a közvilágításért felelős cég kifizetését.

NER-es ingatlanokról is volt szó a héten: megírtuk, hogy a kormányzati propaganda beszállítója, Balásy Gyula floridai luxuslakásokat vásárolt, és találtunk egy másfél évszázados kastélyt, ami a Matolcsy Ádám-kör vagyonát gyarapítja.

Megírtuk a bezáratott rákospalotai óvoda történetét, melynek beltéri levegője rákkelő, idegrendszeri fejlődést károsító tetraklór-etilénnel szennyezett. A szennyezés forrását az államnak kéne felszámolnia, de kevés információt osztanak meg az önkormányzattal, és azt sem tudni, milyen egészségkárosodást szenvedhettek el az 1976 óta az óvodába járók, ott dolgozók, a környéken élők.

A védőnőkre közben egy új szoftvert erőltetnek rá, melyet Vertán György cége fejleszt, és ami nemcsak megnehezíti a munkát, hanem adatvédelmi aggályok is kísérik. Elmentünk a tatai Színes Iskolába, ahol pszichológiai alapokon nyugvó, személyközpontú szemlélettel találkoztunk: nincs ellenőrző, nincs felelés, nincs beírás, a gyerekeket arra buzdítják, hogy csak azt tanulják, ami érdekli őket. A NER és a futball kapcsolatát bemutató cikksorozatunkban ezúttal azt néztük meg, hogy hogyan zuhant ekkorát pár év leforgása alatt a korábbi rendszerkegyelt Videoton.

photo_camera Fotó: Picasa 2.0

Súlyos természeti katasztrófa történt a hargitai Parajdon, ahol a rengeteg esőt kísérő árvíz elöntötte a sóbányát, így az sem kizárt, hogy örökre odalesz Székelyföld egyik legismertebb turistalátványossága, aminek nagyon komoly gazdasági következményei is lehetnek.

Az élet máshol

photo_camera Illusztráció: Kristóf Balázs/444

Románia után most Lengyelországban jön nagy jelentőségű választás: az elnökválasztás vasárnapi második fordulójában eldől, hogy az EU-párti kormány tud-e végre majd kormányozni, vagy az új jobboldali elnök tovább tudja gáncsolni a kormány munkáját. Videóriporttal jelentkeztünk az országból, Mitrovits Miklós Lengyelország-szakértővel pedig a lengyel belpolitikai viszonyokról és Orbán Viktor szerepéről is beszélgettünk.

Részletes cikkben mutattuk be, hogy hiába nem ért egyet ezzel az amerikai zsidók többsége, a Trump-kormányzat rájuk hivatkozva indított frontális támadást az egyetemek és úgy általában a szabadság ellen, és magyar szövetségeseik ugyanezt az utat járják. És ahogy a történelemben már sokszor, most is nyilvánvaló, hogy kik járnak rosszul.

Amerikai vonalon megírtuk, hogy Musk hogyan száll ki épp az amerikai politikából (ki tudja, meddig), hogy elindult a verseny az Egyesült Államok legokosabb kutatóiért és diákjaiért, valamint hogy felfoghatatlan pénzekbe kerülne a Trump-féle Aranykupola, és a program a fegyverkezés és az űrverseny fellángolását is elhozhatja.

Tyúkól

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Arról, hogy van ugyan egy egészséges szkepticizmus az emberekben, ha a Tarot-ról van szó, de ez főképp generációs spiritraumákból ered, meg abból, hogy mostanában tudtuk meg, hogy a Tarot önismeretre jó, nem jóslásra.

Jó dolgok

Megnéztük az új Wes Andersont. Olyan, mint általában, de ez nem baj.