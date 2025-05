Katar révbe ért, a Paris SG soha nem látott különbséggel nyerte meg a Bajnokok Ligája döntőjét

A Paris SG 5-0-ra verte az olasz Intert, így a Manchester City 2023-as győzelme után újabb dúsgazdag öbölország csapata emelheti magasba a BL-serleget.

A franciák az első percektől kezdve beszorították az olaszokat. (Itt jegyezzük meg, hogy a PSG-ben 2, az Interben 4 hazai játékos volt.) Mintha csak bizonyítani akarták volna mozgékonyságukkal, hogy átlagéletkorban öt évet vernek Acerbiékre. Támadásaiknak már a 10. percben meglett az eredménye. Az egész szezonban zseniális Vitinha passza után a mindössze 19 éves Doué passzolt középre, ahol ki más érkezett, mint a jobbhátvéd Hakimi, aki könnyedén lőtte a hálóba a labdát. A marokkói játékos nem ünnepelte a gólját, tekintve, hogy éppen az Intertől igazolt Párizsba.

photo_camera Hakimi, 1-0 Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

A gól után a franciák kicsit hagyták előre merészkedni az olaszokat, de ezzel csak azt érték el, hogy kinyíltak, amiért újabb árat fizettek, és még csak a 20. percben jártunk. Kvarachelia indította Dembélét a bal oldalon, aki a labdát áttette a túlsó oldalra Doué-hoz, aki a gólpassz után gólt is lőtt. Kvarachelia a télen attól a Napolitól igazolt Párizsba, amelyik végül az Intert megelőzve olasz bajnok lett.

photo_camera Doué, 2-0 Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

A Paris SG a második félidőben is jóval veszélyesebben játszott ellenfelénél. Az olaszoknak szerencséjük sem volt, a csereként beállt Bisseck például sérülés miatt hat perc után kellett, hogy távozzon. A 63. percben Vitinha ugratta ki szenzációs labdával a foghatatlan Doué-t, ezzel már 3-0 volt. A francia szélsőnek felnőtt meccsen ez volt mindössze a második triplázása.

photo_camera Doué, 3-0 Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A 73. percben Dembélé adott tökéletes passzt Kvaracheliának, aki nem hibázott, belőtte csapata negyedik gólját. A Paris SG ekkor már azt csinált ellenfelével, amit akart, akár hét-nyolc gólos különbség is lehetett volna a két csapat között.

photo_camera Kvarachelia, 4-0 Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

És még ezzel sem volt vége. A 86. percben a csereként beállt, 19 éves Mayulu lőtte be az ötödiket.

photo_camera Mayulu, 5-0 Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A Bajnokok Ligája, illetve az előd BEK döntőjében még soha nem volt két csapat között ötgólos különbség.

A Paris SG ezzel triplázott, azaz a BL mellett megnyerte a francia bajnokságot és kupát is. Edzőjüknek, Luis Enrique-nek a triplázás már másodszor sikerült, 2014-15-ben a Barcelonával érte el ugyanezt. És ezzel beállította Pep Guardiola csúcsát, aki szintén kétszer hajtotta végre ezt a bravúrt, 2009-ben a Barcelonával, 2023-ban a Manchester Cityvel. A Paris SG győzelme azért is fantasztikus, mert pár évvel ezelőtt Messivel, Neymarral és Mbappéval felállva hiába próbálták megnyerni a BL-t.

photo_camera Enrique a döntő minden pillanatát élvezte Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Április végén még úgy tűnt, hogy idén az Inter triplázhat. Előbb azonban az AC Milan kiverte őket az olasz kupa elődöntőjében, a Serie A-t pedig a Napoli ellenében bukták el, most meg a BL-t is. Mindez azok után, hogy egész Európa ünnepelte Simone Inzaghi csapatát a Barcelona elleni 7-6-os összesítést hozó elődöntő után. Az Intert 2021 óta vezető Inzaghinak ez az első szezonja, amikor semmit sem nyert csapatával.

photo_camera Inzaghi nem élvezte annyira ezt a döntőt Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Egyébként tavaly ősszel a legtöbben a Real Madridot, a Manchester Cityt, a Bayern Münchent és az Arsenalt is esélyesebbnek gondolták a döntőbe jutásra ennél a két csapatnál. Az új rendszerű BL-ben a Paris SG-nek még a ligaszakasz utolsó fordulójában is muszáj volt győznie a továbbjutáshoz, az Inter csont nélkül jutott a nyolcaddöntőbe.

A meccs játékvezetője a nagykárolyi Kovács István volt. Korábban Palotai Károly, Puhl Sándor és Kassai Viktor vezethetett BEK-, illetve BL-döntőt.

A mérkőzés előtt kollégáink megtalálták a Paris SG-nek is otthont adó szállodában Mészáros Lőrincet és sleppjét, a milliárdos készített interjúnkat vasárnap napközben nézhetik meg.

photo_camera Mészáros Lőrinc nyilatkozik a 444-nek Fotó: Botos Tamás/444

És a BL-döntő természetesen most sem kezdődhetett meg Orbán Viktor nélkül, aki a meccset nem a földijével, hanem Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével nézte meg.