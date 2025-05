Kínaiak kémkednek Hollandiában

Fokozódnak a kínai kémkedési törekvések Hollandiával szemben, különös tekintettel a félvezetőiparra - mondta Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter. A holland katonai hírszerző ügynökség már a tavaly áprilisi éves jelentésében is jelezte, hogy kínai kémek célba vették a holland félvezetőipari (az elektronikai eszközök alapjául szolgáló chipek és más alkatrészek tervezésével, gyártásával foglalkozó iparág), repülőgépipari és hajózási ágazatokat, hogy ezzel erősítsék Kína fegyveres erőit - írja a Reuters.

Amikor megkérdezték, hogy a kémkedés leállt-e, Brekelmans így válaszolt:

„Továbbra is folyik. A legújabb hírszerzési jelentéseink szerint a legnagyobb kiberveszély Kínából érkezik. A legtöbb kibertevékenységet is tőlük észleljük. Ez így volt tavaly is, és így van most is. Azt látjuk, hogy ez fokozódik.”