Végletekig kiélezett meccsen jutott BL-döntőbe a Győri ETO női kézilabdacsapata

A Győri Audi ETO KC a női kézilabda Final Four első elődöntőjében 29-28-ra verte a dán Team Esbjerget, így a magyar csapat vasárnap ismét az aranyéremért játszhat a budapesti MVM Dome-ban. A hatszoros Bajnokok Ligája győztes, címvédő Győr tizedszer, míg a dánok sorozatban negyedszer jutottak be a négyes döntőbe. Az ötszörös dán bajnok Esbjergnek tavaly megvolt az áttörés, bronzérmesek lettek, előtte még csak meccset sem tudtak nyerni a budapesti döntőben.

photo_camera A győri Estelle Nze Minko Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A meccs kezdetéig a Győr szezonja rendben volt: ugyan a Magyar Kupát elbukták a nagy rivális Ferencváros ellen, de a bajnokságot magabiztosan behúzták, és a Bajnokok Ligájában is különösebb gond nélkül jutottak el az elődöntőig. Tavaly szintén a dánokkal játszottak a döntőért, akkor nagyon szoros meccsen sikerült nyerni egy bravúros utolsó másodperces védéssel. A döntő viszonylag sima volt, a német meglepetéscsapat SG BBM Bietigheimet verve 2019 után újra megnyerte a sorozatot a Győr. A meccs előtt a fő kérdés az volt, hogy a győri védelem hogyan tudja megfékezni Henny Reistadot, a négyes döntők történetének legeredményesebb játékosát, a világ jelenlegi legjobb kézilabdázóját.

photo_camera Kari Brattset Dale (b) és Dione Housheer (j) a Győr játékosai, valamint Henny Ella Reistad, a Team Eisberg játékosa Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Gyors iramban kezdődött a meccs, a tavalyival ellentétben most a kvázi hazai pályán játszó győriek léptek el 5-2-re, a gólokat öt különböző játékos lőtte. Jó beállójáték (Brattset Dale), kemény védekezések és fontos gyorsindítások (Nze Minko) jellemezték a Győr játékát, de bele-bele csúsztak pontatlanságok is, amiket az Esbjerg könyörtelenül kihasznált. A dánok feljöttek egy gólra, de amikor egyenlíthettek volna, Sandra Toft védett, Rju pedig a másik oldalon büntetett.

A 22. percben egy dán támadó szabálytalanság után Reistad maradt lent, a bírók azonban videózás után megváltoztatták az ítéletet, Rjut kiállították. Az emberelőnyt két gyorsan végigvitt dán támadás és egy győri kapufa jellemezte, gyorsan el is tüntették a hátrányt, 14-14. A félidő vége a Győrnek sikerült jobban, egy Brattset Dale és egy Nze Minko gólnak köszönhetően 17-15-ös állással mentek szünetre a csapatok. A fentebb említett Reistadot a faultokkal és a kilépésekkel valamennyire sikerült megfékezni, négy gólt szerzett öt lövésből.

A második félidőt egy kapuscserével kezdte az ETO, Toft helyett Hatadou Sako állt be - ennyire erős kapuspárosa egy csapatnak sincsen jelenleg -, rögtön védett is, majd a dánok közül Haugstedet küldték ki két percre. Az emberelőnyt kihasználva négy gólos is volt már a győri vezetés, 19-15 a 33. percben. De hát ez nyilván nem maradt így, a nagyot küzdő Esbjerg Reistad vezetésével gyorsan lőtt hármat, óriási meccs volt.

photo_camera Hatadou Sako, a Győr kapusa Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Folytatódott ez, újabb kétgólos győri előny, újabb dán visszakapaszkodás. Utóbbit az extrán védő Sako törte meg, bravúros hetesvédésével tartotta a különbséget. A dán kapus, Anna Kristensen teljesítménye is feljavult, de ő nem tudott büntetőt védeni, 15 perccel a vége előtt 24-22 volt az állás. A közel húszezer néző óriási hangulatot csinált, Nze Minko egészpályás góljánál pedig felrobbant az MVM Dome. A fontos pillanatokban mindkét csapat hibázott - a dánok 7-6 elleni játékkal is próbálkoztak, több kevesebb sikerrel. Öt perccel a vége előtt Bruna De Paula átlövésével 27-25 volt az eredmény.

Az 58. percben egy jó védekezés után a dánok az egyenlítésért támadtak, de Sako kifogta a ziccert. A következő támadásból Nze Minko harcolt ki hetest, amit Hausheer sokadjára is magabiztosan értékesített, 29-27. A legutolsó percben Sako még egyet védett, nem kérdés, hogy ő volt a meccs embere. A végén még egy labdaszerzésből lőttek egy gólt a dánok, az eredmény 29-28 lett. A szezonban harmadszor győzte le az Esbjerget a Győr.

A másik elődöntőben a három magyarral felálló francia Metz és a Ferencvárost legyőző dán Odense játszik, a bronzmeccset vasárnap 15 órától, a döntőt 18 órától rendezik.