A Kúria megsemmisítette a rendőrség tiltó határozatát, mégis lehet(ett volna) szivárványos menet Budapesten

Továbbra sincs olyan indok, amely jogszerűen megalapozhatná a szivárványos menet megtiltását – írta a Magyar Helsinki Bizottság.

Közleményük szerint vasárnap délelőtt a rendőrség megerősítette, lehet az LMBTQI jogokért felvonulni Budapest belvárosában, amikor tudomásul vette öt jogvédő szervezet, az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Szivárvány Misszió Alapítvány (a Budapest Pride szervezője) és a Társaság a Szabadságjogokért ezzel kapcsolatos bejelentését.

„Hiába szeretné Orbán Viktor, sem a Kúria, sem a rendőrség nem tudott olyan indokot találni, amely szerint a szivárványos felvonulás bárkit veszélyeztetne, így megalapozta volna a tiltást.”

A menetet vasárnapra tervezték, május 24-én be is adták a kérelmet. A rendőrség az Alaptörvény és a gyülekezési törvény módosítására hivatkozva megtiltotta azt, a Kúria viszont egy héttel később kimondta, a rendőrség döntése egyetlen értékelhető tényt sem tartalmazott arra vonatkozóan, hogy miért is lenne indokolt a gyülekezési jog korlátozása, ezért megsemmisítette a tiltó határozatot és új eljárásra utasította a hatóságot.

A rendőrség ezek után, vasárnap délelőtt vette tudomásul a felvonulást, amit viszont a szervezők az elhúzódó jogorvoslat miatt később tartanak meg.

A Helsinki szerint ezzel az is bebizonyosodott, hogy a Pride-ot is engedélyeznie kell a rendőrségnek. Kérdés persze, hogy hol:

Május 17-én egyébként már tartottak egy mini-Pride-ot az Andrássy úton, ezért is lepte meg a szervezőket a most vasárnapi menet rendőrségi tiltása.