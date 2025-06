Megvédték címüket a győri kézisek, hetedszer nyerték meg a Bajnokok Ligáját

A dán Odense 29-27-es legyőzésével a Győri Audi ETO KC megvédte a címét a női kézilabda Bajnokok Ligájában, és már hetedszer nyerte meg a legrangosabb kupasorozatot. A BL-rekorder Győrnek ez volt a tizedik szereplése a budapesti négyes döntőben, ebből nyolcszor az aranyért játszott a csapat.

photo_camera A győri Dione Housheer Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A meccs kezdetéig a Győr szezonja viszonylag rendben volt: ugyan a Magyar Kupát elbukták a nagy rivális Ferencváros ellen, de a bajnokságot magabiztosan behúzták, és a Bajnokok Ligájában is különösebb gond nélkül jutottak el az elődöntőig. Itt a dán Team Esbjerget győzték le egy magas színvonalú meccsen egy góllal. Tavaly a Győr szintén a dánokkal játszott a döntőért, akkor is egy nagyon szoros meccsen sikerült nyerni egy bravúros utolsó másodperces védéssel. A döntő akkor viszonylag sima volt, a német meglepetéscsapat SG BBM Bietigheimet verve 2019 után újra megnyerte a sorozatot a Győr.

A vasárnap az MVM Dome-ban az Odense volt az ellenfél, ami a története első final fourján rögtön döntőbe jutott, szombaton hosszabbításban győzték le a három magyarral - Vámos Petra, Szemerey Zsófi és Szöllősi-Schatzl Nadine - felálló francia Metzet.

Esélyeshez méltóan kezdett a Győr, a nagyon kemény védekezésből szerzett labdák, majd a leindulások után az 5. percre már 5-1 volt az állás, a húszezres csarnok tombolt, a dánoknak időt is kellett kérnie. Feljavultak kicsit, Reinhardt kapus is fogott lövéseket, de a védekezésükbe így is bele-bele csúsztak pontatlanságok, úgyhogy csak tartani tudták a különbséget. A 15. percben Brattset Dale beállógóljával 11-5 volt.

photo_camera Bruna De Paula, a Győr (j) és Lysa Tchaptchet Defo, az Odense játékosa Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Kapuscserével reagált a különbségre az Odense edzője, Ole Gjekstad, beállt a korábban Győrben is játszó klasszis, Katrine Lunde, aki szezon közben érkezett a csapathoz a norvég Vipers becsődölése miatt. Rögtön meg is fogott három lövést, elől meg elkezdtek jönni a jó átlövések, 13-10-re zárkóztak vissza.

Per Johansson győri edző egy időkéréssel próbálta megakasztani a dánok jó szériáját, sikerült is, köszönhetően Sandra Toft védéseinek. Bruna De Paula három másodperccel a vége előtt bevágott egy nagy gólt, 20-15-ös eredménnyel mentek szünetre a csapatok. Csalóka volt ez azért, a szombati elődöntőben a dánok ennél is nagyobb hátrányból jöttek vissza.

photo_camera A győri Hatadou Sako hetest véd Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A második félidő elején Lunde védeseivel és egy kétperces emberelőnnyel közeledtek is, egészen 22-19-ig, de megint jött egy fontos győri gól, Hovden a félpályán túlról először a kapufát találta el, de a kipattanót Fodor Csenge már értékesítette. A győriek is cseréltek kapust, beállt az elődöntő legjobbja, Hatadou Sako, aki megint extázisban játszott, 24-20-nál a a 42. percben kifogott egy hetest, majd egy átlövést is.

Amikor úgy tűnt, hogy három gólnál is közelebb jöhet az Odense, a Győr rendre előrukkolt valamivel, Nze Minko például egy gyorsindítás után visszaállította a különbséget ötre. Sako 28-23-nál újabb hetest védett az 52. percben, innen pedig már nem engedték ki a kezükből a meccset. A végén hiába volt csak két gól közte (29-27),

photo_camera A Győr játékosai ünneplik győzelmet Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA