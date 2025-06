A fideszes Nézőpont vezetője szerint Ukrajna integrációja elengedhetetlen az új magyar gazdasági csodához

photo_camera Mráz Ágoston Sámuel elemez. Fotó: Bankó Gábor/444

„FELTÉTELES IGEN – Meglepő gondolatok Ukrajna EU-tagságáról” címmel közölt 2023. március 17-én rövid, de igen érdekes elemzést a Fidesz-kormány háttérintézete, a Nézőpont vezetője, Mráz Ágoston Sámuel. Az írás bevezetője azonnal értelmezte is a szöveg célját:

a közérthető elemzés azoknak a hirtelen megzavarodott Fidesz-híveknek készült, akiknek negatív meglepetést okozott, hogy a már akkor is bőszen ukrajnázó Fidesz-kormány egyszer csak miért támogatta Ukrajna EU-tagjelöltté válását.

Mráz két fő állítása:

a magyar érdekek szempontjából jó döntés volt támogatni a szomszédos ország tagjelöltségét.

Sőt a kormány „akár hangosabban is képviselhetné” az ukránok csatlakozásának támogatását.

Mráz Ágoston levezetésének nyitó érve logikus és nyilvánvaló:

„(…) azért, mert Ukrajna EU-csatlakozása csak akkor lehetséges, ha határait legalább egy tartós tűzszüneti egyezmény tisztázza. Aki csatlakozást mond, valójában fegyvernyugvást és békét akar, nem feltételek nélküli felvételt.”

A fideszes háttérember következő érve a fideszes diplomáciai trollkodás kedvelőihez szól: ha a magyar kormány szorgalmazná a csatlakozást, leleplezhetné azokat a Fidesz szerint képmutató uniós politikusokat, akik a nyilvánosság előtt kék-sárgába öltözve támogatják Ukrajnát, miközben igazából nem is szeretnék felvenni az országot maguk közé.

Mráz harmadik érve az, hogy ha támogatnánk Ukrajna felvételét, az újra összekovácsolhatná a lengyel-magyar tengelyt, hiszen a lengyelek a független Ukrajna ismert támogatói. És – mondja Mráz – eleve az a helyzet, hogy „Magyarország humanitárius segéllyel, a menekültek befogadásával és az ukrán gazdaság támogatásával sokkal többet tesz keleti szomszédjáért, mint amennyit a világsajtóban felépített imázsunk alapján gondolhatnánk”.

A következő, negyedik érv arról szól, hogy a népes Ukrajna felvétele úgy alakítaná át az EU-n belüli erőviszonyokat, hogy minden valós kockázat ellenére Magyarország nagyot nyerhetne rajta. Mármint az Orbán-féle Magyarország. Hogy miért? Ukrajna mint tag várhatóan nem lenne a még erősebb európai integráció támogatója, ezért az ország felvételével „csökkenne az Európai Egyesült Államok koncepció megvalósításának esélye”. Másrészt az is jó lenne Orbánéknak, hogy Ukrajna befogadása reális esélyt adna az Orbán-szövetséges Szerbia felvételére is. Ez újabb potenciális vétópartnert jelenthetne a magyar miniszterelnöknek.

Na de nem lenne-e ellentétes Ukrajna felvétele a magyar nemzeti érdekekkel? - tette fel a kulcskérdést elemzése derekánál Mráz Ágoston. Másképp fogalmazva: jó lenne-e ez a kisebbségben élő ottani magyaroknak? A válasz: „Igen, van rá esély.”

Hogy miért? Mert – a 2023-as Mráz szerint – Magyarországnak az utolsó pillanatig nyomásgyakorló vétójoga van a közösség bővítésekor, így kétoldalú kisebbségvédelmi szerződést csikarhatna ki a magyar kisebbséggel nem túl kedves ukránokkal. Mráz itt még egy megfontolandó érvet hoz fel: a papíron megszerzett kisebbségi magyar jogokat könnyebb lenne garantáltatni egy uniós tag Ukrajnával, mint egy Unión kívülivel.

A végén Mráz bevallotta, hogy az országnak gazdaságilag is érdeke lenne Ukrajna felvétele, ami azért vicces, mert most éppen ennek ellenkezőjére alapozzák a Fidesz teljes választási kampányát. Csakhogy Mráz 2023-ban még be merte vallani, hogy Ukrajna tagsága nemhogy a magyarok munkahelyének elvételét, hanem nagyon is szükséges tartalék munkaerőt jelentene nekünk.

Mráz utolsó gazdasági érve az, hogy az Orbán által akkoriban felvázolt „Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc háromszög”, vagyis a nagy kelet-magyarországi ipari övezet alapja „a környező országok EU-tagsága és a határok átjárhatósága”. Mráz ezt annyira fontosnak tartotta, hogy így is megfogalmazta:

„Ukrajna integrációja elengedhetetlen az új magyar gazdasági csodához. Bár magyar hagyomány az európai birodalom határának védelme, itt az idő, hogy annak egyik centrumát építsük fel.↑

A cikk lelkes zárlata különösen bizarrul hangzik most, hogy Orbán már azzal kampányol, hogy minden ukrán maffiózó:

„Egy szó, mint száz: Okozzunk meglepetést a nyugati képmutatóknak, az ellenünk hergelt barátainknak és támogassuk Ukrajna feltételekhez kötött EU-csatlakozását, mert az elhozná a minden szempontból előnyösebb békét, segíthetné a kelet-magyarországi gazdaságot és a kárpátaljai magyar kisebbség valós védelmét is!”

(Örök hálánk olvasónknak, Norbertnek, aki levélben emlékeztetett minket arra, hogy Mráz két éve még miket mert leírni Ukrajnáról.)