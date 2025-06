Donald Tusk bizalmi szavazást kér az elnökválasztás után

Miután vasárnap a Jog és Igazságosság (PiS) jelöltje, Karol Nawrocki nyerte meg a lengyel elnökválasztás második fordulóját, Jarosław Kaczyński, a párt elnöke arról beszélt a sajtótájékoztatóján, hogy rendkívül egyenlőtlen feltételek mellett sikerült nyerniük, mivel Nawrocki meg volt fosztva a pénzügyi forrásaitól.

photo_camera Jaroslaw Kaczynski Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

„A hatalom, amely ma a kormányrúdnál van, nem tartotta be az ígéreteit. A társadalom aggódik a bolti árak miatt és a migránsoktól való félelem miatt, ami a biztonságérzet csökkenéséhez vezet. Végülis ezek olyan tervek voltak, amelyek a szabadságunkat és szuverenitásunkat fenyegették. Ezért kapott a kormány piros lapot. A harcos demokrácia vesztett. Egy ilyen kormánynak távoznia kell” – mondta Kaczyński, majd pártfüggetlen, szakértői kormány felállítását követelte, ennek a miniszterelnökét „különböző oldalakkal” folytatott egyeztetés során választanák ki, és a minisztériumokat „szakértők” vezetnék.

photo_camera Donald Tusk és felesége, Malgorzata Tusk Fotó: MATEUSZ SLODKOWSKI/AFP

Hétfő délután Donald Tusk miniszterelnök bejelentette, hogy hamarosan bizalmi szavazást kér a Szejmtől. „Azt akarom, hogy mindenki lássa: fel vagyunk készülve erre a helyzetre, és egy lépést sem fogunk hátrálni. Rafał Trzaskowski összes választójának pedig azt szeretném mondani: megyünk tovább, tudom, mit éreztek, és emlékszem, hogy nagy dologban egyeztünk meg – olyanban, amihez idő kell” -mondta Tusk. A lengyel miniszterelnök beszélt arról is, hogy igyekszik együttműködni az új elnökkel: „Ha az elnök együttműködési szándékot mutat, az kellemes meglepetés lesz, amire teljes nyitottsággal fogunk válaszolni. Ha nem így lesz, nincs mire várni. Nekilátunk a munkának, bármi történjék is. Készen állunk benyújtani kész törvényjavaslatokat, de ha kell, akkor olyan elnök mellett is kormányozni és dönteni fogunk, aki megpróbálja blokkolni a jó döntéseket. Van már ebben tapasztalatunk.” (Gazeta Wyborcza)