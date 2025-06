Hende Csaba nem teljesítette az alkotmánybíróvá válás egyik feltételét, de szerencsére volt egy másik

Hende Csaba volt honvédelmi minisztert és fideszes parlamenti képviselőt május 8-án jelölte alkotmánybírónak a Fidesz úgy, hogy nem sokkal előtte, április 22-én kapta meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől a „közszolgálati egyetemi tanári” címet.

A kettő között könnyű lenne összefüggést látni, hiszen az alkotmánybírói kinevezés egyik feltételéről beszélünk, de nem ez segítette Hendét ahhoz, hogy alkotmánybíró legyen.

Hende ugyanis valójában nem a hagyományos értelemben vett egyetemi tanár, hanem „címzetes”, csak azt az NKE-n máshogy hívják.

Ezért nem is kellett kineveznie Sulyok Tamásnak Hendét, és ezt nem is tette meg, mint ahogy az Varga-Damm Andrea volt miniszteri főtanácsadó és jobbikos országgyűlési képviselő közérdekű adatigénylésére adott válaszukból ki is derült.

A hagyományos és a címzetes egyetemi tanári poszt között jelentősek a különbségek. Ahhoz, hogy valaki egyetemi tanár legyen, az elnöki kinevezésen kívül 17 feltételt kell teljesítenie, a másikhoz elég hetet, és államfői kinevezés sem kell.

Hende azért nem címzetes, hanem közszolgálati egyetemi tanár lett, mert az NKE-n ezt így hívják, de technikailag ugyanaz a kettő. A szenátus olyan óraadó oktatónak ítélheti oda a címet, aki országosan elismert szaktekintély, a cím nevét pedig a felsőoktatási törvény értelmében maga határozhatja meg. Az NKE-t két hete kérdeztük arról, milyen indokok alapján ítélték oda a címet Hendének, milyen órákat tartott, illetve tart jelenleg az egyetemen, de a válaszuk egyelőre nem futott be.

Hendét - és a vele egy időben jelölt Polt Pétert - május 13-án hallgatta meg az Igazságügyi Bizottság, ahol Hende képesítése szintén téma volt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ahogy már említettük, az Alkotmánybíróságról szóló törvény úgy fogalmaz, az lehet alkotmánybíró, aki „kiemelkedő tudású elméleti jogász (egyetemi tanár vagy a Magyar Tudományos Akadémia doktora), vagy legalább húszévi, jogi területen folytatott szakmai gyakorlattal rendelkezik.”

A címzetes egyetemi tanári rang nem szerepel a felsorolásban, holott azt a felsőoktatási törvény is külön kezeli. Hende tehát ez alapján nem válhatott volna alkotmánybíróvá, de szerencséjére nem is ezt nézték, hanem hogy megvan-e a 20 éves szakmai gyakorlata.

Megvolt, ezt Vejkey Imre KDNP-s politikus, bizottsági elnök maga vizsgálta és állapította meg. Az ülés részletes jegyzőkönyvét még nem hozták nyilvánosságra, de tudósításunk szerint azzal érvelt, a törvényalkotási bizottsági munka jogi szakmai munka, beszámítható a gyakorlati időbe.

Hende az említett bizottságban 7,5 évig volt alelnök.

photo_camera Hende Csaba szakmai múltja Fotó: Parlament.hu

Előtte az életrajza szerint 1984-1991., és 1994-1998. között Szombathelyen dolgozott ügyvédként. Ezek alapján még valamit hozzá kellett számolni ahhoz, hogy Hende 20 éves szakmai gyakorlata meglegyen.

Május 20-án mindenesetre a Parlament megválasztotta Hendét Alkotmánybírónak.