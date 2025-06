Kalapáccsal verte be Jeszenszky Géza fejét egy férfi, aki már korábban is rátámadt

Vasárnap délután Budapesten, az egykori Kárpátia vendéglő épületénél egy férfi kalapáccsal támadt rá a hazafelé tartó Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére. Jeszenszky Géza koponyasérülést szenvedett, és jelenleg is kórházban ápolják. A Klubrádiónak azt mondta, a támadó a feleségét is bántalmazta, aki „szerencsére megúszta egy púppal”.

„Első benyomásom az volt, hogy egy tégla eshetett le a mennyezetről. Mielőtt megfordulhattam volna, jött egy második csapás. Egy sapkát viselő álarcos férfi akart megölni. Először vascsőre gondoltam. Próbáltam rúgással távol tartani, de talán visszalökött és a hátamra estem. Ekkor Editre, a feleségemre sújtott, de egy közelben álló férfi - ezt látva - próbálta lefogni így csak kisebb volt az ütés és nagy púpot okozott” – írta a támadásról a Népszavának.

Jeszenszky Géza azt mondta, felismerte a támadót, mert a férfi két évvel ezelőtt már hasonló módon bántalmazta. Akkor csavarokkal okozott sebeket a fején és a vállán. Végül egy közelben álló pincér észrevette, mi történik, és megpróbálta megakadályozni az eseményt. Amikor közbelépett, a támadó elmenekült a helyszínről, mivel fegyver volt nála, nem tudták azonnal feltartóztatni. A pincér értesítette a rendőrséget, akik végül a Fővám téren elfogták a tettest.

Jeszenszky Gézát súlyos koponyasérüléssel szállították kórházba, ahol még vasárnap este megműtötték. A sérülés életveszélyesnek minősült, de az orvosok szerint várhatóan felépül, bár egy hetet biztosan kórházban kell töltenie.

A rendőrségnek az elkövető bevallotta tettét, Jeszenszky Géza szerint valamilyen magánéleti problémákra hivatkozott, és azt állította, hogy valakit bántalmazni akart. Azonban a volt külügyminiszter szerint ez egyértelműen célzott támadás volt ellene, mivel már két éve is megtámadta ugyanez az ember, de feleségét akkor és most is csak akkor bántotta, amikor megpróbált beavatkozni. Jeszenszky Géza szerint az elkövető célja az lehetett, hogy „eltegye láb alól”, vagy legalábbis súlyosan megsebesítse.

Jeszenszky Géza szerint a támadás hátterében politikai motivációk is állhatnak, utalt arra, hogy az általa tető alá hozott 1993-as magyar-ukrán szerződésről sokan gondolják azt, hogy azzal az az Antal-kormány „eladta Kárpátalját” ahelyett, hogy visszafoglalta volna. Jeszenszky szerint a mostani politikai légkör és az 1993-as vádak lehettek az elkövető motivációi.