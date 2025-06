Lőrinc és a fiúk: velük röpköd meccsre Mészáros

Az ország leggazdagabb embere idén is a helyszínen nézte meg a Bajnokok Ligája döntőjét, ahová 22 milliárd forintos magángépével magával vitte barátait is. Mészáros Lőrincet a helyszínen kérdezte a 444, most pedig azt mutatjuk be, kik az ő állandó szurkulótársai.

link Forrás

Ugyanis már tavaly is őket vitte a Bajnokok Ligája döntőjére magángépével, előtte egy évvel pedig Marbellára ugrott ki a tárasaság – szintén nem gyalog – hogy megtekintsék az ott edzőtáborzó Puskás Akadémia felkészülési mérkőzését. Testvér, barátok, üzlettársak és a Nemzeti Sport főszerkesztője is Mészárossal szurkolt. Nemcsak a foci szeretete köti össze őket, de az is, hogy nem piaci alapon lettek sikeresek.

Mészáros János, az ország leggazdagabb emberének öccse, maga is felcsúti vállalkozó. Legsikeresebb cége az építőipari Híd-Tám Kft, ami tavaly 3 milliárd forintos árbevétel mellett 530 milliós eredménnyel zárt, ennek nagy részét, félmilliárd forintot, ki is vett az egyetlen tulajdonos. A Híd-Tám már idén is behúzott egy közbeszerzést a MÁV-tól majdnem 400 millió forint értékben. A fiatalabb Mészáros testvér Agro-Felcsút nevű mezőgazdasági és vegyesboltja már nem muzsikált ilyen jól: a 3,65 milliárdos bevételre mindössze 39 millió profit jutott – de a korábbi jó éveknek köszönhetően innen 100 milliót tudott kivenni János. Az autókereskedő és -szerelő (Pegazus Trade és Pegazus Autócentrum) cégeiből pedig összesen 200 milliót tudott zsebre tenni Mészáros János (3,2 milliárdos árbevétel mellett).

Vörös József ügyvéd régi bizalmasa Mészáros Lőrincnek. Ő volt az egyik főszereplője annak a folyamatnak, mely során Simicska Lajos cégei átvándoroltak Mészároshoz. Átmenetileg ő vette a nevére például Simicska médiaportfóliójának egy részét (Publimont, Lánchíd Rádió, Pro-Ráta Holding). Vörös volt Mészáros ügyvédje egyes földárveréseken, ő a Puskás Akadémia mögött álló Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke és egyben jogi képviselője. Amikor 2013-ban az állam beszállt a Széchenyi Kereskedelmi Bankba, Vörös lett az állam által delegált ügyvéd és a pénzintézet igazgatósági tagja. A bank ekkor már a csőd közelében volt, bedőlése után pedig Vöröst is meggyanúsították, mert felmerült a gyanú, hogy részt vehetett a Széchenyi Bank törvénytelen finanszírozásában. Végül aztán bizonyítottság hiányában nem vádolták meg Vöröst.

photo_camera A szurkolók 2023 januárjában Marbellán: Felső sor: Balról a második Barna Zsolt, Sárváry István, Szakály Ferenc, Deák Gábor. Aztán Mészáros Lőrinc, a balján Végh Gábor, mellett Mészáros János és Vörös József. Alsó sor: Istenes László, Szöllősi György és Magyar Mátyás. Fotó: pfla.hu

Sárváry István a V-Híd vezérigazgatója, ez Mészáros Lőrinc vasúti cége. A V-Híd összesen 461 milliárd forint értékben nyert el közbeszerzéseket 2021 és 2023 között a Transparency International Magyarország kutatása szerint, tavaly pedig 188 milliárdos árbevételre 39,2 millárd eredmény jutott a V-Hídnál. Egyebek mellett dolgoznak a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának építésén, és a vasútfelújítási programból is jutott nekik több munka. Sárváry igazi multitalentum, hiszen a vasút mellett a bankügyekhez is ért a magyar állam, Mészáros Lőrinc, Száraz István közös tulajdonában Magyar Bankholding (MBH) igazgatósági tagja is, korábban pedig kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár volt.

Barna Zsolt, a Mészáros-féle MBH Bank elnök-vezérigazgatója, a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke és a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja.

Végh Gábor az idén az NB I-ben épphogy bent maradt ZTE tulajdonosa, valamint a magyar állami támogatásokból is bőven részesülő szlovéniai NK Nafta elnöke is egyben, nem mellesleg a közbeszerzéseket sűrűn nyerő Pharos 95 Kft. tulajdonosa. A Felcsúton álló Puskás-szobor Végh ajándéka volt a Puskás Akadémiának, de a legújabb hírek szerint kivonulhat a zalaegerszegi fociból és a lendvai, meccseit 2Rule mezben játszó NK Naftára koncentrálna inkább.

Szakály Ferenc a horvát NK Osijek elnöke. 2016-tól négy évig Mészáros Lőrinc volt az eszéki klub tulajdonosa, de aztán el kellett adnia a csapatot, mert a Puskás Akadémia is bejutott az Európa Ligába – egy tulajdonosnak pedig nem lehet két csapata ugyanabban a sorozatban. A klub azonban nem került messzire Mészárostól, amit nem csak az mutat, hogy Szakállyal továbbra is együtt járnak meccsre. A klub új tulajdonosa egy Mészároshoz köthető magántőkealap, valamint a Duna Aszfaltos Szijj László, Mészáros állandó üzlettársa. Az Eszék szponzorai továbbra is Mészáros-cégek, és ez a csapat is 2Rule mezben játszik. Médiaérdekeltsége is van Szakálynak, övé a BestFM-hálózatot birtokló cég, a Best Radio Kft.

Deák Gábor, Mészáros Lőrinc ZÁÉV nevű építőipari cégének vezetője. A felcsúti milliárdos ebből a cégből 13 milliárd forint osztalékot vett fel idén. A NER kedvenc edzőtermében, az Oxygen Naphegyben Deák már Mészáros tulajdonostársa, és szorosan együtt dolgozik Szakály Ferenccel is, hiszen a BestFM műsorait Deák cége, a Radio Factory gyártja.