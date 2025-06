Szijjártó Lavrovval egyeztetett a Védelmi Tanács ülése előtt

Miután az ukrán erők vasárnap orosz nehézbombázókat semmisítettek meg drónokkal Oroszország belsejében, Orbán Viktor hétfő délutánra összehívta a Védelmi Tanácsot, mert úgy látta: „Az elmúlt napokban történt katonai akciók azt vetítik előre, hogy a háború hosszabb és brutálisabb lesz annál, mint amire az év elején számítottunk. Szembe kell nézni a ténnyel, hogy a transzatlanti egység élesen megbomlott. Soha nem volt ekkora szakadék a Trump vezette békepárti erők és a háború folytatását akaró brüsszeli és kijevi vezetők között.”

A Védelmi Tanácsot Orbán Viktor 2022-ben hozta létre, ez a testület foglalkozik majd többek között a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a közbiztonsággal, a határrendészettel, a honvédelemmel, a menekültüggyel, a katasztrófavédelemmel, a terrorelhárítással valamint a védelmi fejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztésekkel és jelentésekkel. Tagjai Rogán ANtal propagandaminiszter, a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó a hétfői ülésre azzal készült, hogy előtte telefonon egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

Ez pedig nem valami minisztériumi szivárogtatásból derült ki, hanem Szijjártó maga dicsekedett el vele az oldalán:

„Az elmúlt fél órában Szergej Lavrov kollégámmal egyeztettünk. Áttekintettük a háborús helyzetet, áttekintettük a béke lehetőségét, a béke esélyét, áttekintettük az elmúlt napok egyre aktívabb, intenzívebb és egyre pusztítóbb kataonai akciói nyomán előállt helyzetet. Én megerősítettem azt az állaspontomat, hogy Magyarország a béke pártján áll, mi tűzszünetben és béketárgyalásokban vagyunk érdekeltek, ezért megköszönten Szergej Lavrovnak azt, hogy a mai napra kezdeményezték Isztambulban az orosz-ukrán béketárgyalások folytatását, és megköszöntem azt is, hogy ezekre a béketárgyalásokra sor került annak dacára is, hogy a hétvégi katonai cselekmények nyomán sokan kívülről és belülről is arra próbálták rávenni az orosz kormányt, hogy ne kerüljön ma sor az isztambuli tárgyalásokra.”

photo_camera Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2021. december 29-én Barátságért Érdeméremmel tüntette ki magyar kollégáját, Szijjártó Pétert. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Arra kérte orosz kollégáját, hogy maradjanak közvetlen kapcsolatban az amerikai vezetéssel, és erre a jelek szerint meg is van a kölcsönös szándék. Szijjártó szerint mindaddig, amíg az amerikaiak és az oroszok közvetlen kapcsolatban állnak egymással, addig a háború eszkalációs veszélye kisebb.