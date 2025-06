A rendőrség tiltó határozatot hozott a Pride napjára és tervezett útvonalára

A rendőrség tiltó határozatot hozott június 28-ra, a Budapest Pride tervezett napjára és útvonalára: a police.hu-n megjelent közlemény szerint megtiltják a gyülekezés megtartását: Budapest V. kerület, Széchenyi István tér-Lánchíd-Clark Ádám tér-Lánchíd utca-Ybl Miklós tér-Apród utca-Krisztina körút-Döbrenbtei tér-Erzsébet híd-Jane Haining rakpart-Széchényi István tér 2025.06.28. napján 14.00 órától 19.00 óráig

A döntés ellen nem lehet fellebbezni, csak a Kúriához lehet fordulni.

A rendőrségi határozat azt írja, hogy az Amnesty International tett bejelentést a június 28-i eseményre, az „LMBTQI emberek jogegyenlőségért” tartott vonulásos tüntetésre. A Pride-ot hagyományosan a Szivárvány Misszió Alapítvány szervezi, de e szerint a határozat szerint az Amnesty bejelentése a 30. Pride-ra vonatkozik, és annak szervezéséből a Szivárvány Misszió Alapítvány kivonta magát.

A határozat a gyülekezési törvény és az Alaptörvény legújabb módosításaira hivatkozik, mely szerint egy gyűlés megtiltható, ha az sérti a gyerekek alapvető jogait. Ez az a szabályozás, amit a Pride megakadályozására hoztak létre, miközben a kormány tagadja, hogy betiltotta volna a Pride-ot.

A tiltó határozat alapjául a rendőrség 2020 utáni Budapest Pride-on készült videókra és fényképekre hivatkozik, melyek szerintük alapot adnak az Pride betiltására az új jogszabályok alapján. A csatolt képeken egymásra mosolygó és csókolózó párok, táncoló fiatalok és dragek láthatók. Csatoltak olyan képet is, ami nem is a felvonuláson, hanem a Budapest Parkban készült. A csatolt videók is hasonlóak, van ami egy egyszerű hangulatvideó a 2023-as felvonulásról, egy másikon pedig egy lány megkéri barátnője kezét.

photo_camera Ettől védi a rendőrség a gyerekeket

A törvénymódosítás után két mini-Pride-ot is tartottak civilek, igaz a másodikat már a rendőrség elsőre nem akarta engedélyezni, de a Kúria szerint a rendőrségi tiltás nem volt megalapozott.

A rendőrség mostani határozata viszont arra utal, hogy – függetlenül attól, hogy ki a szervezője – minden, hasonló témájú tüntetést be akarnak tiltani, nem csak a Pride-ot. Az új szabályozás értelmében ugyanis tilos olyan gyűlést tartani, amely sérti a gyermek jogát testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, vagy ezen túl a „gyermekvédelmi” törvényben tilalmazott tartalom lényegi elemét jeleníti meg. Ez alapján nem csak a demonstráció szervezőit, de az azokon részt vevőket is büntetni lehet. A rendőrség arcfelismerő programot is bevethet a tiltott tüntetésen való résztvevők azonosítására, hogy utólag ki lehessen szabni a büntetést.