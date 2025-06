Az őrült zseni, aki úgy lett a Roland Garros meglepetésembere, hogy pár éve még azt mondta, utál teniszezni

„Néha az életben csak egy esély adódik. Úgy érzem, az enyém ez a mostani volt. Nem hagyhattam, hogy elússzon. Életem legjobb pillanata, hogy most itt állhatok.”

Alexander Bublik könnyes szemekkel hallgatta, ahogy a párizsi Suzanne-Lenglen-stadion közönsége állva ünnepli a hétfő esti győzelmét. A vastaps nem volt véletlen. A kazah teniszező ugyanis kiejtette a torna ötödik kiemeltjét, és bejutott a Roland Garros negyeddöntőjébe. Ezzel pedig pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el.

photo_camera Alexander Bublik ünnepel a Jack Draper elleni győzelme után Fotó: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Bublik az idei Roland Garros meglepetésembere. Egyrészt azért, mert világranglistán elfoglalt 62. helyezésével ő az egyedüli, aki kiemelés nélkül jutott be a legjobb nyolc közé. Másrészt pedig azért, mert előélete alapján szinte semmi sem predesztinálta erre a szerepre. A salakot ugyanis saját bevallása szerint is utálja, a Grand Slam-meccsek megnyeréséhez elengedhetetlen mentális stabilitással pedig mindig is hadilábon állt.

Mielőtt bemutatnánk a tenisz ügyeletes őrült zsenijét, mindenki nézze végig a következő videót. Sokat segít ugyanis Bublik megértésében.

