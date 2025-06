Elő az esernyővel, a naptejjel és a migréngyógyszerrel!

Kedden egy hidegfront vonul át felettünk szép lassan záporokkal, zivatarokkal – ezzel kezdi nem túl biztató előrejelzését az Időkép, aztán azzal folytatja, hogy lesz itt még élénk, esetenként viharos szél is. Emellett mondjuk azt is ígérik, hogy a front előtt és mögött kisüt a nap, illetve hogy marad a nyári meleg is: 26 fok.

Szerdára kevesebb felhőt és esőt mondanak, a csúcshőmérséklet emiatt már 28 és 35 fok között alakulhat. Hasonló lesz a helyzet csütörtökön is, bár néhol lehet egy-egy futó zápor, de leginkább tűz majd ránk a nap a 29-36 fokos melegben.

A hétvégén klasszikus strandidő lesz, kellemes kánikulával, de vasárnap már érkezik is egy újabb front, viharosra forduló széllel, zivatarokkal, néhány fokos lehűléssel.