Jeszenszky Géza a jövő héten már előadást tart Ukrajnáról

Gyorsan gyógyult Jeszenszky Géza, akit vasárnap kalapáccsal vert fejbe egy férfi. A volt külügyminiszter a Klubrádió Reggeli gyors című műsorának nyilatkozva mondta el, hogy a tervek szerint a jövő héten megtartja előadását arról, Ukrajnára barátként vagy ellenségként kell-e tekinteni.

Először azt hittem nem olyan komoly a sérülés, mert csak vérzett, de aztán kiderült, hogy koponyasérülés, amit szerencsére gyorsan megállapítottak. Megoperáltak, megvan a remény, hogy teljesen rendbe jövök és még a sízésemet sem fogja befolyásolni

– mondta a 83 éves történész és politikus, aki biztos benne, hogy nem mond igazat a támadója, amikor azt állítja, csak azt ütötte le, aki az útjába került, és szerinte ugyanez a férfi támadta meg két évvel ezelőtt is. Hogy miért lehetett belőle célszemély, Jeszenszkynek több tippje is van:

Egyrészt, ma is létezik egy kampány, ami teljes blődség, hogy az Antall-kormány lemondott Kárpátaljáról. Az akkori szerződésben egyébként komoly kisebbségvédelmi eredmények voltak és azt az akkori kormánykoalíció és az ellenzék is támogatta. Másrészt én azért nem rejtem véka alá a véleményem politikai-közéleti kérdésekben, ma pedig bátorítást kap, hogy a poloskákat el kell tiporni

– mondta a lehetséges indokokról.

Az egykori diplomata rendkívül méltatlannak tartja az Ukrajna elleni hangulatkeltést: „Gondoljunk a magyar '56-ra, ami egy csodálatos dolog volt. Az tizenhárom napig tartott, az ukránok ehhez képest három éve harcolnak, ugyanazzal az erővel szemben” – mondta Jeszenszky, aki szerint ha valakinek szívügye a határon túli magyarok sorsa, akkor igenis a tárgyalás az elsődleges módszer, a magyar kormány azonban a kémüggyel ezt a párbeszédet lehetetlenítette el.

Sok magyar elhagyta Kárpátalját a háború miatt, de Jeszenszky szerint „ez csak mélyíti a trianoni sebet, de ezt megint csak az Európai Unió tudja oldani és gyógyítani, és már csak ezért is nagyon fontos, hogy Magyarország az Unió tagja, és hogy az is maradjon. A Kárpát-medencei magyarság határmódosítás nélküli egyesítése maga az Európai Unió, nekünk ez ezt is jelenti” – mondta Jeszenszky Géza, aki támogatja Ukrajna EU-csatlakozását is.

A Fővárosi Főügyészség hétfőn indítványozta a 70 éves G. Ferenc letartóztatását, minősített emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt. A megalapozott gyanú szerint a Jeszenszky Gézára és feleségére kalapáccsal támadó férfi elhatározta, hogy megöli Magyarország korábbi külügyminiszterét. Jeszenszky Zsolt, Jeszenszky Géza fia kedden szintén megpróbálta megfejteni, miért támadhattak édesapjára, és írásában többek között azt a meggyőződését is megosztotta az olvasókkal, hogy apja évek óta a sátánt szolgálja.