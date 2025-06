Jeszenszky Zsolt: Apám évek óta a sátánt szolgálja

Vezércikkben köszönte meg a jókívánságokat Jeszenszky Géza fia, Zsolt, a Pesti Srácok munkatársa. A volt külügyminisztert kalapáccsal támadta meg egy férfi, akit emberölési kísérlet miatt tartóztattak le. Jeszenszky Géza életveszélyes sérülést, koponyatörést szenvedett.

Jeszenszky Zsolt a hosszú cikkben annak rendje és módja szerint köszönetet mond mindenkinek, aki jobbulást kívánt az édesapjának (Orbán Viktornak is, aki Jeszenszky Zsolt születésnapi jókívánságaira kommentelve tett így), ugyancsak köszönetét fejezi ki az apja segítségére siető pincérnek, és azt is megjegyzi, hogy két évvel korábban a rendőrség nem fordított túl sok energiát a nyomozásra, amikor a mostanihoz nagyon hasonló támadás érte az édesapját.

A cikk azonban itt vesz egy bizarr fordulatot, ugyanis Jeszenszky Zsolt megpróbálja megfejteni a támadás „magasabb rendű okait”:

– teszi fel a kérdést, majd az eszmefuttatás az alábbi megdöbbentő kijelentésbe torkollik:

Na, és akkor most jön az igazán súlyos mondat. Apám évek óta a sátánt szolgálja. Mármint a közéleti megnyilvánulásaival. Nem szándékosan, és pláne nem azért, mert gonosz ember lenne. A legkevésbé sem. Önnön jóságába vetett hite töretlen – talán túlságosan is. Nem kérdés, hogy ő jószándékú, jót akar, és ezt őszintén hiszi is magáról. De nem véletlenül mondják, hogy a pokolba vezető út is csupa jószándékkal van kikövezve. A sátán ugyanis nagyon ravasz. Fő célja az ember (mind az egyes ember, mind pedig az egész emberiség) elpusztítása. És ehhez igen kifinomult eszközei vannak.