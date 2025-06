Öt évet kért az ügyészség a minisztériumi osztályvezetőre, akit luxusgolfhétvégékkel, uszodabérlettel és futópaddal fizettek le

A Fővárosi Törvényszék folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása és hivatali visszaélés miatt 5 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélt, valamint véglegesen eltiltott a köztisztviselői foglalkozás gyakorlásától egy volt minisztériumi tisztségviselőt. Ezen felül közel 27 millió forintra és egy személygépkocsira vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben. Az ítélet azonban még nem jogerős, olvasható az ügyészség sajtóközleményében.

2022-ben számoltunk be mi is arról, hogy egy minisztérium főosztályvezetője is a vádlottak padjára ült, miután kenőpénzért és más ajándékokért cserébe segített állami támogatást intézni szállodatulajdonosnak, polgármesternek és uszoda vezetőnek. Egy Veszprém megyei szálloda tulajdonosa, egy budapesti uszoda ügyvezetője és egy vidéki polgármester is azok között van, akik megkenték a minisztériumi vezetőt.

A tisztségviselő 2020 és 2021 között különböző jogtalan előnyöket kért és fogadott el, így többek között ingyenes golfklubtagságot, évente több alkalommal luxus golfhétvégéket, uszodabérleteket, valamint egy 600.000 forint értékű futópadot.

Utóbbi megvételéhez a főosztályvezető – az államtitkárság szervezetének megtévesztésével és a támogatás valódi céljának elfedésével – maga szerzett költségvetési támogatást az őt megvesztegető alapítvány vezetőjének.

Az ügyészség közleményében most azt írja, az ügy II. rendű vádlottja hivatali vesztegetés miatt 1 év 10 hónap – 2 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetést és 2,5 millió forint pénzbüntetést kapott, továbbá 2 évre eltiltották a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője foglalkozástól. A III. rendű vádlottat ugyanezen bűncselekmény miatt 500 ezer forint pénzbüntetésre ítélték. A VI. rendű vádlottat a bíróság bűnsegédként elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt próbára bocsátotta.

Az ügyészség összesen 6 személlyel szemben emelt vádat, a IV. és V. rendű terhelt vonatkozásában pedig – az előkészítő ülésen történt beismerésük miatt– már korábban jogerős ítélet született.

A június 3-án kihirdetett ítélet szerint az I. rendű vádlott az egyik minisztérium vezető tisztségviselőjeként a feladatkörébe tartozó döntések előkészítéséért és támogatott szervezetek vezetőivel való kapcsolattartásért volt felelős.

A II. rendű vádlott – sportcélú támogatások elnyerése érdekében – rendszeresen ingyenesen juttatott a minisztériumi tisztségviselő és családja részére az ügyvezetése alatt álló kft. által üzemeltetett hotel szolgáltatásaiból.

A sportegyesületi vezető III. rendű vádlott azért, hogy egy létesítményfejlesztéssel kapcsolatos támogatás ügyében információhoz jusson, ingyenes sportolási lehetőséget ajánlott a minisztériumi tisztségviselő részére. A tisztségviselő azt a látszatot keltette, hogy cserébe segítséget fog nyújtani a támogatások a sportegyesületi vezető számára kedvező elbírálásában. A tisztségviselő azonban végül nem vette át az ingyenes sportolást biztosító bérletet, így a bíróság a jogtalan előny elfogadását ebben a vádpontban nem állapította meg.

A minisztériumi tisztségviselő ezeken felül megállapodott az ügyben korábban jogerősen elítélt egyik vádlottal, hogy a hivatali helyzetét és a hivatali helyzetéből adódó ismeretségeit felhasználva segít az egyik vidéki önkormányzatnak pályázatokon keresztül pénzhez jutni.

A támogatás elnyeréséért a polgármester egy, korábban vele munkakapcsolatban lévő alapítványi elnök – a VI. rendű vádlott – közreműködésével jogtalan előnyként egy futópadot adott a minisztériumi tisztségviselőnek. A bizonyítási eljárás során csak azt lehetett kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a VI. rendű terhelt tudott arról, hogy a tisztségviselő a pozíciójával összefüggésben kérte a futópadot, aminek beszerzéséhez ő az alapítvány révén nyújtott segítséget. A minisztériumi tisztségviselő sporteszköz árát megelőlegezte, az alapítvány nevére kiállított számla összegének a vádlott részére történő kifizetése azonban a nyomozó hatóság intézkedése miatt végül elmaradt.

A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként értékelte többek között az időmúlást, a II., III. és VI. rendű vádlott esetében a büntetlen előéletet, továbbá a minisztériumi tisztségviselő egészségi állapotát.

Súlyosító körülmény volt mások mellett az állami szervek működésébe vetett bizalom megrendülése, a korrupciós bűncselekmények elszaporodottsága, a többszörös halmazat és a folytatólagosság is. Az ítélet nem jogerős.