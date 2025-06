Puzsér Róbert tüntetést szervez a Kossuth térre

„Ha most nem hallatod a hangod, később már nem lehet. Ha most nem állsz ki azért, amiben hiszel, kesőbb már hiába teszed. Ha most nem szállsz síkra a szabadságodért, később már kár lesz kapkodnod a levegő után. Ha ma nem véded meg az európai identitásod, holnap már az Eurázsiai Unióban ébredsz. Nincs hova hátrálnod: cselekedj. Csatlakozz a Polgári Ellenálláshoz a szabad és nyugatos Magyarországért június 10-én, kedden este hattól a Kossuth téren, mert 1848 és 1956 szelleme téged is kötelez.

Ha értékes számodra a szabad és nyugatos Magyarország, akkor ne csak a jelenléteddel, hanem az adományoddal is támogasd a demonstrációnkat. Fektessük le közösen a hangos és méltóságteljes ellenállás lelki, szellemi és társadalmi alapjait.”

Ezzel a leírással jelentett be Polgári ellenállás című tüntetését a Kossuth Lajos térre június 10-ére (keddre) Puzsér Róbert műsorvezető és Lampé Ágnes újságíró.

photo_camera Puzsér Róbert műsorvezető beszédet mond Hadházy Ákos április 8-i tüntetésén. Fotó: Bankó Gábor/444

A tüntetésen felszólal majd többek között Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, Dévényi István, a Magyar Hang újságírója, Illés Helga, Lányi András, Pankotai Lili, Radics Péter és Stumpf András, a Válasz Online újságírója is.

Ács Dániel, a 444 újságírója is beszédet mond majd, ő a Telexnek azt mondta, bár még sosem szerepelt tüntetésen, a jelenlegi helyzetben úgy érzi, a sajtószabadságért folyó évtizedes küzdelem egyik utolsó állomásához érkeztünk. „Ha mi nem állunk ki az olvasóinkért, akkor az emberektől sem várhatjuk el azt, hogy kiálljanak értünk” – mondta. Szerinte az újságírói szerephez ideális esetben nem tartozna hozzá az ilyen jellegű kiállás, de a mostani helyzet kivételesen súlyos: addig kell felszólalni, amíg lehet, és el kell érni, hogy a sajtószabadságnak legalább a minimumszintje meglegyen. Újságíróként, de a saját nevében fog felszólalni, és arról is beszél majd, mi az újságírók szerepe a csökevényes magyar demokráciában.