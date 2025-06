Az MSZMP egyik utolsó közlekedési minisztere csak álmodott róla, Mészáros Lőrinc megvalósította

A szocializmus utolsó éveiben létezett egy Képes 7 című újság. A Hazafias Népfront lapja volt, ami nem jelentett semmit, akkora volt köztük a különbség, mint most a Fidesz és a KDNP között.

Ennek a lapnak az 1988. egyik nyári számában nyilatkozott Urbán Lajos közlekedési miniszter. Már az illusztráció mindent elmond a lapról: bemutatni az elvtársakat ingujjban, a közlekedési minisztert például egy vasúti terepasztal mellett.

Hát még az olyan mondatok, amiket akár Lázár János is mondhatna valamelyik Lázárinfón: „Tisztában vagyok azzal, hogy naponta több millióan emlegetnek, mert rosszak az utak, mert koszosak a vonatok, mert zajosak a repülőgépek, s mert közlekedési torlódás van Szolnokon.”

Ennyire közel lenne a reformkommunizmus a reformfideszességhez?

A lapban készült interjúkra ez a kvaterkázós hangulat volt a jellemző:

Miniszter: – Fogadjunk, hogy nem emlékszik az első találkozásunkra.

Újságíró: – Állom. Szóval, mikor és hol?

Miniszter: – Jó húsz éve. A pártközpontban. Maga az alosztályvezetőnél járt, sietett valami másik helyszínre és kocsit kért. Akkor ajánlottam, hogy elviszem. Nyertem?

Újságíró: – Nyert!

A közlekedésmérnök Urbán egyébként azon elvtársak közé tartozott, akik valószínűleg értettek ahhoz, amit csináltak. Kinevezése előtt évtizedekig a közlekedésben dolgozott, nyolc évig volt a MÁV vezérigazgatója. A MÁV akkoriban szállította a legtöbb árut, foglalkoztatta a legtöbb embert. A mellékvonalakon ő alatta állították forgalomba a mai is járó csehszlovák Bzmot motorvonatokat, ami hirtelen nem tudom, hogy jó pont vagy rossz.

Oké, nem akarom tovább húzni, hogy jön ide Mészáros Lőrinc, a leggazdagabb magyar? Kollégáink a szombati BL-döntő előtt és után találkoztak vele és sleppjével egy müncheni luxusszállodában. Azon nem csodálkoztam, hogy egy gazdag ember, még ha rajtunk is gazdagodott meg, elrepül az év legfontosabb európai meccsére, és nem egy külvárosi airbnb-lakásban száll meg.

Ami szíven ütött az az, hogy budai lakásából nem egyből a ferihegyi reptérre ment, hanem a budaörsire, ahonnan helikopterrel vitette magát Ferihegyre. Helikopterrel Ferihegyre, amikor a hanyatló Nyugaton már abból botrány van, ha a Liverpool futballcsapata környezetkárosító repülővel megy a 230 kilométerre fekvő Newcastle-be.

Nos, a szocializmus végnapjaiban ilyen szempontok még nem voltak, ugyanis Urbán miniszter elvtárs a korszerű közlekedést firtató kérdésre többek között ezt válaszolta:

„Van még két kisebb, de nem elhanyagolható témakör: a Duna szerepe, valamint Ferihegy és Budaörs légi összekapcsolása.”

Igen, Ferihegy és Budaörs légi összekapcsolása. Nos, ha néhány évtizedes csúszással is, de Mészáros Lőrinc megvalósította a reformkommunista miniszter álmát.

Urbán egyébként ma is él, 90 éves. A minisztersége még 1988-ban véget ért, majd a rendszerváltásig újra a MÁV vezérigazgatója volt. Medgyessy Péter 2002-es megválasztásával több más egykori elvtárshoz hasonlóan két évig a MÁV igazgatóságának a tagja volt. A ferihegyi gyorsvasútért felelős korabeli cégnek, a Ferihegy Express Fejlesztő Kft.-nek is projektigazgatója volt. Egy 2005-ös Heti Válasz-összeállítás szerint ezért a munkáért 81 millió forintot vett fel, ami szép pénz ahhoz képest, hogy ferihegyi gyorsvasútról a mai napig is csak álmodozunk.