Gulyás megerősítette: Elsőre átment a kifogástalan életvitel ellenőrzésen a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója

Főosztályvezetői hibának tartja a miniszter, hogy a Fidesz-kormányzás alatt ki lehetett nevezni a Budapesti Javítóintézet élére az igazgatót, akit most súlyos bűncselekmények gyanújával tartóztattak le. Hogy lesz-e most is politikai következmény, mint a kegyelmi ügy után? Erről is kérdeztünk a kormányinfón.