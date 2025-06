Közel 45 milliárdos veszteséget hoztak össze a kormány csodafegyvereinek szánt akkugyárak

A világgazdasági folyamatok eredményeként, a vártnál lassabban haladó zöld átállás a Magyarországon még csak felfutóban lévő akkumulátor-gyártásban is éreztette a hatását. 2023 óta egyre kevesebbet termelnek a már üzemelő gyárak hazánkban, a folyamat pedig az ipari termelési statisztikák alapján egyelőre megállíthatatlannak tűnik. Ráadásul nem is igazán látszik olyan tényező, ami fordulatot eredményezhetne, hiszen Donald Trump vámháborúja egyelőre még beláthatatlan következményekkel járhat. Már csak azért is, mert a vámok életbe lépésének időpontján és azok mértékén is folyamatosan változtat az amerikai elnök.

A magyar kormány néhány évvel ezelőtt még a magyar gazdaság legújabb csodafegyverének szánta ezt az iparágat, szeretett volna mindenkinél gyorsabban óriási kapacitásokat kiépíteni az országban, amivel az EU egyik, ha nem a legnagyobb akkugyártó hatalmává emelték volna hazánkat. A csodafegyverből azonban orosz rulett lett, ez már év elején is látszódott, pedig akkor még nem voltak olyan szintű visszaesések a termelésben, mint amelyekre az év második felében volt példa.

link Forrás

A lassabb átállás, a világgazdasági problémák, a visszaeső kereslet látványosan éreztette hatását a három, már évek óta működő magyarországi gyár, a dél-koreai SK két magyarországi cégének komáromi és iváncsai három üzemének, valamint a Gödön működő Samsung tavalyi számain.

A frissen leadott beszámolók szerint (év végi árfolyamokkal számolva) tavaly a három gyár összesen ötödével (21 százalék) kevesebb bevételt ért el, 3157 milliárd forint után 2493 milliárdot tudtak elkönyvelni. A dél-koreai hátterű SK Battery Manufacturing Kft. komáromi egysége volt az, ami kiemelkedő, 35,8 százalékos bevételcsökkenést realizált. A másik SK-cég, az SK On Battery Kft. – amely egy másik komáromi és az iváncsai gyárért felel – volt a legjobb helyzetben, hiszen nála csak 2 százalékos bevételcsökkenés történt. Ennek a cégnek az iváncsai gyárából küldtek el tavaly nyár előtt több száz dolgozót a műszak közepén. A legnagyobb forgalmú gödi gyár (Samsung SDI Kft.) pedig szintén 20 százalékos csökkenést könyvelt el. Itt egyébként idén dönthettek 700 fős elbocsátásról.

link Forrás

A forgalom visszaesése azt eredményezte, hogy mindhárom gyár masszív veszteséget könyvelt el. Az SK Battery már 2023-ban is veszteséges volt, tavaly azonban az 5,8 milliárdos korábbi mínusz 113 százalékkal nagyobb, 12,4 milliárd forintos lett. A két gyárért felelős SK On-nál viszont 11,7 milliárdos profit után 8,4 milliárdos veszteség keletkezett, a Samsung gyára pedig egészen brutális, 23,9 milliárdos mínuszt hozott össze, holott előző évben még 28 milliárdos nyereséggel tudott zárni. A három cég összesen 44,7 milliárdos veszteséget termelt egy év alatt.