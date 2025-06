A Fidesz egykori csepeli polgármester-jelöltje volt az, aki felterjesztette az állásra a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját

kor Jeleztem a minisztériumnak, hogy Pétert a helyükben én nem nevezném ki javítóintézeti igazgatónak

A múlt héten letartóztatott javítóintézeti igazgatóval kapcsolatban több jelzés is érkezett a rendőrségre korábban. Juhász Péter mindeközben 30 milliós terepjáróval járt be dolgozni, és az általa és az élettársa által a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lányok is a javítóintézetben dolgoztak, legalábbis névleg. Úgy tudjuk, az őt igazgatónak felterjesztő minisztériumi főosztályvezetőt figyelmeztették vele kapcsolatban, mégis kinevezték.