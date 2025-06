Éhségsztrájkba kezd a Magyarországon fogvatartott antifasiszta támadó, azt mondja, csótányok között alszik, nem engedik emberek közé és naponta megmotozzák

„Nem vagyok hajlandó tovább elviselni ezt a tűrhetetlen helyzetet, és várni egy olyan igazságszolgáltatás döntésére, amely az elmúlt hónapokban szisztematikusan megsértette jogaimat. Ezért (...) éhségsztrájkba kezdek” – írja közleményében az a német baloldali aktivista, akit azzal gyanúsítanak, hogy két éve részt vett az úgynevezett becsület napja résztvevői elleni támadásokban.

Rohamrendőrök, ellentüntetők és antifasiszták a Becsület Napján a Budai várban. Fotó: Bankó Gábor/444

A jénai születésű, baloldali körökben Maja néven ismert személyt tavaly júniusban adta ki Németország Magyarországnak – mint utólag kiderült, jogtalanul. A német alkotmánybíróság szerint ugyanis a kiadás sértette Maja alapvető jogait, és a berlini bíróság, amely engedélyezte az eljárást, nem tisztázta megfelelően, hogy a gyanúsítottat Magyarországon milyen körülmények között tartják majd fogva.

Maja nyilatkozatában pontosan a fogva tartási körülményekkel indokolja az éhségsztrájkot. Azt írja, szerdán kellett volna ítéletet hozni a házi őrizetbe helyezés iránti kérelméről, amit azonban elhalasztottak. A korábbi kérelmeket már elutasították, Magyarországon pedig akár három évig is eltarthat az előzetes letartóztatás.

Elmondása szerint a magánzárkában három hónapon keresztül éjjel-nappal videómegfigyelés alatt tartották, hét hónapig a cellán kívül és néha még bent is bilincsben volt. Azt írja, óránként ellenőrizik a celláját, még éjszaka is, amihez lámpát is gyújtanak, és káoszt hagynak a szobában, ahova nem jut elég napfény sem.

„Naponta motozásnak vetnek alá, amelynek során teljesen meztelenre kell vetkőznöm. (...) A zuhanyvíz hőmérséklete nem szabályozható. A cellámban állandóan poloskák és csótányok vannak. Nem biztosítanak elegendő, egészséges és friss élelmiszert” – sorolja.

Elmondása szerint hat hónapon át nem volt kapcsolata más foglyokkal, és a mai napig naponta kevesebb mint egy órát lát vagy hall más embereket. „Egy fogvatartott naponta legalább 22 órás elszigetelése, több mint 15 napon keresztül, az ENSZ Nelson Mandela-szabályai szerint embertelen bánásmódnak vagy kínzásnak minősül.”

„Ezzel az éhségsztrájkkal arra is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy

senkit sem szabad kiadni Magyarországnak. Erre a figyelemre jelenleg

különösen Zaidnak van szüksége, aki Nürnbergben él, és akit továbbra is

a Magyarországra való kiadatás veszélye fenyeget.”

Feladták magukat, de nem akarnak Magyarországra jönni

Januári hír volt, hogy több olyan német baloldali aktivista is feladta magát, akit a becsület napi támadássorozat miatt köröztek. Az egyik gyanúsított ügyvédje akkor azt mondta, azért bujkáltak eddig, mert féltek a kiadatástól. „Magyarországon a jobboldali kormány miatt nem garantálható a tisztességes eljárás” – mondta az ügyvéd. Egy másik gyanúsított ügyvédje szerint embertelen börtönkörülményeknek lennének kitéve Magyarországon, ennek ellenére továbbra is elképzelhető, hogy kiadják őket.

A hatóságok a 2023-as támadássorozat után három gyanúsítottat is elfogtak. Köztük volt az azóta ismertté vált olasz nő, akire a tárgyalások kezdetén 11 év börtönt kért az ügyész. Ilaria Salist június közepén, a választások után engedték szabadon, ugyanis az olasz Zöldek És Baloldal Szövetsége párt képviselőjeként bekerült az EP-be. Fogvatartási körülményei miatt kisebb diplomáciai csörte is kialakult Olaszország és Magyarország között.