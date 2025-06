Csütörtök délután a Nyugat-Balkán szakértője, Németh Ferenc tartott előadást Oroszország balkáni kavarásairól és dezinformációs narratíváiról a Független Médiaközpontban.

A téma különösen aktuális volt, hiszen Orbán Viktor éppen a Boszniai Szerb Köztársaság hazájában elítélt elnökét, a szintén putyinista Milorad Dodikot látta vendégül a budai várban.

A Nyugat-Balkán bajai

A Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia, Koszovó és Albánia alkotta régió nagyon közel van Magyarországhoz, mégis keveset tudunk róla. Bár az 1990-es évek jugoszláviai dezintegrációja és a délszláv háború továbbra is meghatározó szerepet játszik az országok életében, vannak olyan problémák, amiket már nem igazán lehet az akkor történtekkel megmagyarázni.

De egyáltalán mi az a Nyugat-Balkán, ha nincs olyan, hogy Kelet-Balkán? A Nyugat-Balkán elsősorban politikai fogalom, „az egykori Jugoszlávia országai” helyett a térség nyugati integrációját elősegítve találták ki a britek.

A térség vallásilag és etnikailag is színes, és bár vannak országspecifikus gondjaik, amiknek a többsége visszavezethető az 1990-es évekig, általános problémákkal is küzdenek. Ezek az országok, bár sokat fejlődtek az 1990-es évek óta, nem szuperálnak annyira jól a nemzetközi demokráciaindexeken (jogállamiság, médiaszabadság, szervezett bűnözés elterjedtsége stb. tekintetében). Németh szerint sok országban, mint például Szerbiában, nem beszélhetünk arról, hogy demokratikus keretek között zajlik a kormányzás.

Mindegyik országban erős az elvándorlás, különösen Németország és Ausztria emelkedik ki az agyelszívásban, mert a kivándorlók oda integrálódnak a legkönnyebben. Ez azzal jár, hogy lassan kiürülnek a Nyugat-Balkán országai, egy (viszonylag optimista) ENSZ-felmérés szerint 2050-re a Nyugat-Balkán lakossága a felére fog csökkenni – mondja Németh.

Németh Ferenc

A Nyugat-Balkánon az infrastrukturális hálózatok nem megfelelők, egyelőre fejletlenek a közúti és vasúti hálózatok, és nem érkezik elég külföldi működőtőke sem ide – ez pedig egy ördögi kört létrehozva fokozza a lemaradást. A Nyugat-Balkán ráadásul nagyon bürokratikus, a rugalmatlanság sem segít a tőkebeáramlásnak. A relatíve alacsony bérek miatt egyre nő az az érzés, hogy az emberek a saját országukban nem fognak tudni boldogulni.

1. Albánia

Ez az ország kívülről nézve politikailag túl stabil: Edi Rama negyedszer nyert választást, és bár papíron van ellenzéki párt, a gyakorlatban nem nagyon. Az EU-integráció szempontjából jó, hogy van egy biztos, kiszámítható partnere az EU-nak, de a kormányzat tevékenysége nem valami fényes.

2. Montenegró

Sokáig a kis, 615 ezer fős Montenegró volt a térség éllovasa az EU-s integrációban, de mostanra Albánia leelőzte, legalábbis ami az uniós joganyag kötelező átvételét illeti. Az ország politikailag túl fragmentált, nagyon sok a törésvonal, stabil kormányról pár éve nem lehet beszélni itt.

3. Észak-Macedónia

Észak-Macedónia az EU-s egyhangúság legnagyobb veszte, az EU-s integrációját mindig blokkolja egy uniós tagállam: 2019-ig Görögország tette ezt a névvita miatt, de mióta Macedóniából Észak-Macedónia lett, nem vétóznak, 2020-tól viszont Bulgária vétózik, szintén identitási, történelmi és nyelvi okokra hivatkozva. Jelenleg sem Észak-Macedónia, sem Bulgária kormánya nem mutatja jelét a kompromisszumra való hajlandóságnak.

4. Koszovó

Itt sem jobb a helyzet: a státusza nemzetközi jogi szempontból megkérdőjelezhető, mert az ENSZ egyik fele elismeri a függetlenségét, a másik nem, Szerbia pedig továbbra is sajátjának tekinti az egyoldalúan kilépett területet. Öt EU-s tagállam (Szlovákia, Románia, Ciprus, Görögország, Spanyolország) attól tart, hogy Koszovó a saját kisebbségeiket is motiválhat a szeparatizmusban. Az EU is megosztott azzal kapcsolatban, hogyan lehetne integrálni Koszovót a nyugati keretrendszerbe.

5. Szerbia

A térség legnagyobb népességű és gazdaságú országában sem áll jól a helyzet, sem az EU-s integrációt, sem a belpolitikát illetően. Az állam foglyul ejtése (state capture) tapasztalható Aleksandar Vučić elnöksége óta, 10-15 éve nem igazán említhetjük egymás mellett a Szerbia és a demokrácia szót, ami kihat az EU-s integrációra is – mondja Németh Ferenc.

A kormányellenes tüntetésekre válaszul Nem adjuk Szerbiát! címmel tartott kormánypárti rendezvény Belgrádban 2025. április 12-én. Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

2022 óta nemcsak a tagállamoknak, de a tagjelölteknek is EU-s direktívával egyező irányvonalakat kell képviselniük, aminek Szerbia nem tesz eleget, például Szerbia – ahonnan közvetlenül lehet repülni Moszkvába, Szentpétervárra és Kazanyba – nem hozott szankciókat Oroszországgal szemben, és bár az ENSZ-ben elítélték a katonai agressziót, politikailag nem léptek fel jelentősebben Oroszországgal szemben. Ez leginkább Lengyelországot és a Baltikumot zavara. Az újvidéki tragédia óta belpolitikai válság is van: alulról szerveződő tüntetések söpörtek végig az országon, de a kormány nem enged a legfontosabb, demokratizáló követeléseknek. (Németh Ferenccel március készítettünk interjút a szerbiai helyzetről.)

6. Bosznia-Hercegovina

A szakértők is óvatosan beszélnek erről az országról, mert komplex és bonyolult rendszerben működik az 1995-ös daytoni békemegállapodás óta. Az ország most éli fennállása eddigi legnagyobb krízisét, mióta Milorad Dodikot 1 év letöltendő börtönre ítélték, és 6 évre eltiltották a közügyekről. Az érvényes elfogatóparancs ellenére Dodik továbbra is szabadlábon van, a letartóztatásáért felelős intézmények pedig tetszhalott állapotban vannak: a következményektől tartva nem merik letartóztatni (magyarul senki nem szeretné az életét adni ezért). Dodik pár hete Izraelben volt, most pedig Budapesten vendégeskedik, vagyis szabadon mászkál ki-be az országban. Ez a helyzet eléggé megnehezíti az uniós integrációt.

Szerb–magyar csúcs Budapesten február közepén: Orbán Viktor kormányfő, Aleksandar Vučić szerb elnök, Sulyok Tamás államfő és Milorad Dodik boszniai szerb elnök, akit januárban már másodjára sújtott szankciókkal az USA, és akit néhány nappal később elítéltek Boszniában. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

EU-s bővítés

Bár az uniós bővítéspolitika technikai szinten egyre dinamikusabb, de a nyugat-balkáni országok elitjének körében egyre kevesebb az akarat a tényleges reformok végrehajtására. Ukrajna 2022 óta technikailag jelentős előrelépéseket ért el, az EU-nak ilyen sok országgal rég nem kellett tárgyalni a tagságról: a hat nyugat-balkáni ország mellett ott van Ukrajna, Grúzia, Moldova és – papíron még mindig – Törökország.

Az Európai Bizottságban a szlovén bővítési biztos, Marta Kos erőlteti, hogy legalább technikai szinten, a gazdasági integráció területén érjenek el előrelépést, hiszen jó pár tagállam van, amelyeknek a politikai elitjében nem hangzik jól az EU-s integráció, ezért aztán az ún. fokozatos integráció zajlik: gazdaságilag kell készen állni arra, hogy egy nap majd bővülés legyen. De az EU-csatlakozásnak sehol sincs céldátuma, legfeljebb néhányan dobnak be ilyesmit választások előtt, vagy mielőtt visszavonulnának.

Orosz befolyás a Nyugat-Balkánon

A Nyugat-Balkán mindig is a geopolitikai átrendeződés központja volt Európában, most is számos regionális és nagyhatalom jelen van itt: az USA, az EU, Törökország, Oroszország, Kína, de az utóbbi években az Öböl menti országok is dinamikusan megjelentek.

Oroszország nem új szereplő itt, a térség szláv társadalmainak körében. A XIX. századi orosz birodalom geostratégiai szempontból lelkesen támogatta a szerb nemzetállami törekvéseket. A szerb és a montenegrói nacionalisták ma is emlegetik, hogy amikor mindenki ellenük volt, az oroszok támogatták őket. A kulturális és nyelvi kapcsolatokra is építkeznek, az orosz/szláv kultúra nem áll annyira messze a délszlávtól. A legmeghatározóbb ebben a szerb ortodox egyház mint politikaformáló erő, ami előszeretettel merít az orosz politikai és egyházi vezetéstől.

Oroszország szerepe az elmúlt 25 évben jelentősen megváltozott a térséghez való viszonyulásban.