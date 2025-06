Bármikor, amikor a magyar miniszterelnök családjának gazdagodását firtatták az újságírók, Orbán Viktor az elmúlt 15 évben rendre kitartott azon véleménye mellett, hogy ő (egyebek mellett) nem foglalkozik üzleti ügyekkel (sem). Miközben saját maga a nép puritán, egyszerű utcai harcosaként vidéki gyermekeként próbál tetszelegni a disznóvágásos, demizsonból pálinkát fogyasztó, húsvétra sonkát főző, gumicsizmás fotóival, e kép mögött egy mesés meggazdagodás története íródott különösen 2010 óta. Bányákkal, saját lábra álló gyerekekkel és a hatvanpusztai birtokkal.

Eleinte még csak az apa volt az, aki a bányáinak köszönhetően bankot robbantott, majd idővel más közeli családtagok is kipróbálták magukat az üzleti világban. És így ki is derült, hogy egy „kiváló üzleti vénával rendelkező” családról van szó. Ma már Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző mellett üzletemberként tevékenykedik:

ifjabb Orbán Győző, Orbán Viktor testvére,

Orbán Áron, a miniszterelnök öccse,

Orbán Dávid, a miniszterelnök unokaöccse,

Orbán Ráhel, a miniszterelnök legidősebb lánya,

Tiborcz István, a miniszterelnök veje, Ráhel férje,

és Orbán Sára, a miniszterelnök második legidősebb lánya is.

A működési területek is változatosak. Míg Orbán édesapja, testvére és unokaöccse a bányabizniszben találták meg számításaikat, Orbán öccse a fegyverkereskedelem felé húz. A legidősebb lánya, aki egyébként a turizmusból képezte ki magát, bababoltot visz, miközben férje szállodákkal foglalkozó marketinges cégét irányítja. Tiborcz pedig már-már polihisztori magasságokba ér, hiszen a turizmus, a szállodák mellett ma már ingatlanokkal is foglalkozik, van szállítmányozó cége és bankja is, régebben pedig közvilágítás megújításával is foglalkozott. Ez volt az a bizonyos Elios-ügy. Orbán Sára pedig tanácsadócéget alapított, érdeklődik a képzőművészetek iránt, cége pedig kapcsolatban van a Mészáros Lőrinc nevével fémjelzett Magyar Bankholding és az MBH Bank Művészeti Alapítvány által életre keltett projekttel, a Hungarian Art & Businesszel (HAB).

Illusztráció: Kiss Bence/444

Az Orbán család ma már összesen 18 céggel rendelkezik. Ez a szám Tiborcz István óriásira nőtt céghálójának ismeretében meglehetősen kevésnek tűnik, viszont ez csak azon cégek száma, amiben közvetlenül, személy szerint tulajdonrésze van Orbán Viktor közeli családtagjainak. A miniszterelnöki vő esetében is kulcsfontosságúak azok az érdekeltségek, amelyben közvetlenül és nem egy másik cégen vagy más cégeken keresztül közvetve tulajdonos. Ezekből van ugyanis lehetősége arra az érintetteknek, hogy saját maguk gyarapodjanak, osztalékot vegyenek ki, más kifejezéssel élve a személyes bankszámlájukra utaljanak ki pénzt. Egyelőre azonban a 18 cégből mindössze néhány az, amiből osztalékot vesznek ki a családtagok, noha a nyereség alapján erre lett volna lehetősége például Tiborcz Istvánnak is. A zászlóshajóként tündöklő BDPST Zrt.-ből azonban immár második éve nem vesz ki magának osztalékot a miniszterelnöki vő.

Pedig hiába évek óta nem képes érdemi növekedésre a magyar gazdaság, tavaly csak egy szerény 0,6 százalékos bővülés történt országos szinten, és az eddig ismert adatokból alapján idén is elmarad a magyarok fantasztikus éve, az Orbán család tagjainak cégei ebből nem sokat éreznek. Tavaly a miniszterelnöki família összesen 2,036 milliárd forinttal gyarapodott, vagyis ennyi osztalékot fizettek ki maguknak a cégekből. Ez annyi, mint 66 háztartás nettó mediánvagyona. Ha ezt lebontom napokra és családtagokra, akkor egy Orbán rokonra napi 796 868 forint jut. Vagy óránként 33 202 forint.

Bár ez így is rengeteg pénznek tűnik, valójában ebből a szempontból az Orbán családnak is rosszabb volt 2024, mint 2023. Abban az évben ezekből a cégekből ugyanis ennek több mint a dupláját, 4,8 milliárd forintot utaltak ki maguknak.

Az Orbán család Fotó: Németh Dániel/444